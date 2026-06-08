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ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श का नाम गायब, जोश इग्लिस संभालेंगे टीम की कमान

BAN vs AUS ODI Series 2026: बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 9 जून को ढाका के शेर-ए बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jun 08, 2026

Travis head not selected for Bangladesh odi series

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए नहीं चुने गए ट्रेविस हेड (फोटो- IANS)

Australia ODI Squad For Bangladesh Tour: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने बांग्लादेश के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज (AUS vs BAN ODI Series 2026) के लिए स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। टीम में ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श के साथ पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड का नाम भी नहीं है। तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए जोश इंग्लिस को ऑस्ट्रेलिया का कप्तान बनाया गया है।

ट्रेविस हेड को दी गई छुट्टी

नेशनल सिलेक्टर टोनी डोडेमेड ने बताया कि हेड को शुरू में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी20 इंटरनेशनल दोनों के लिए चुना गया था, लेकिन उन्हें दोनों सीरीज के लिए निजी कारणों की वजह से छुट्टी दी गई है। वहीं, मार्श अपने टखने की चोट से उबर नहीं सके हैं। हालांकि, वह बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए ढाका में टीम से जुड़ेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक सिर्फ टेस्ट मैच खेलने वाले टॉड मर्फी को पहली बार वनडे टीम में जगह दी गई है। उन्हें तनवीर संघा के स्थान पर मौका दिया गया है, जो हैमस्ट्रिंग की इंजरी से जूझ रहे हैं। तनवीर को यह चोट पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में हुए दूसरे वनडे मैच के दौरान लगी थी। ओलिवर पीक और मैट शॉर्ट को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में रखा गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को पहले सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के लिए टीम में चुना गया था।

यंग प्लेयर्स के बाद शानदार मौका

बेन ड्वारशुइस और जेवियर बार्टलेट को भी टीम में शामिल किया गया है, जो राइली मेरेडिथ और बिली स्टैनलेक की जगह लेंगे। मेरेडिथ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में वापसी करेंगे। मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड की गैरमौजूदगी के कारण वनडे में टीम के गेंदबाजी अटैक में अनुभव की कमी नजर आई है। हालांकि, इंग्लिस का कहना है कि यह युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का सुनहरा मौका है।

वनडे सीरीज की शुरुआत 9 जून से होगी। सीरीज का दूसरा मुकाबला 11 जून और तीसरा और अंतिम मैच 14 जून को खेला जाना है। एकदिवसीय सीरीज के सभी मुकाबले ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमें तीन मैचों की टी20 सीरीज में भिड़ेंगी, जिसकी आगाज 17 जून से होगा।

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम

जोश इंग्लिस (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, टॉड मर्फी, ओलिवर पीक, मैथ्यू रेनशॉ, लियाम स्कॉट, मैट शॉर्ट और एडम जम्पा।

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Harmanpreet Kaur

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Updated on:

08 Jun 2026 12:32 pm

Published on:

08 Jun 2026 11:52 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श का नाम गायब, जोश इग्लिस संभालेंगे टीम की कमान

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