20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND A vs SL A: ‘वैभव सूर्यवंशी को टारगेट करने की खबरों को श्रीलंका ने नकारा, कप्तान सहन अराच्चिगे ने बताया क्यों हुई थी झड़प

Tri Nation A Series Final: ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से होगा। इस मुकाबले में एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें रहने वाली हैं, जिसकी पिछले मुकाबले में श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ झड़प हो गई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 20, 2026

Vishen Halambage fined

वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से झड़प (फोटो- Sony Sports Networks)

India A vs Sri Lanka A Final: ट्राई नेशन ए सीरीज के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ए का सामना भारत ए से होगा। इस मुकाबले में एक बार फिर सबकी नजरें वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) पर रहने वाली हैं, जो अब तक इस सीरीज में सिर्फ 117 रन बना पाए हैं। सूर्यवंशी की श्रीलंका ए के खिलाफ पिछले मुकाबले में मैदान पर झड़प हो गई थी। जिसके बाद श्रीलंका ए के कप्तान सहन अराच्चिगे (Sahan Arachchige) ने बताया है कि मैदान पर झड़प क्यों हुई थी और कोई भी श्रीलंकाई खिलाड़ी सूर्यवंशी को टारगेट नहीं कर रहा है।

ट्राई नेशन ए सीरीज के चौथे मुकाबले में जब श्रीलंका और भारत की टीमें आमने-सामने हुई थीं, तब मैच टाई हो गया था और बाद में सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने जीत हासिल कर ली थी। सुपर ओवर में 17 रन चेज़ न कर पाने के बाद जब सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे वापस लौट रहे थे, तब कथित तौर पर कहा गया कि श्रीलंकाई खिलाड़ी हलाम्बागे लगातार सूर्यवंशी को ताने मार रहे थे।

टारगेट की खबरों को कप्तान ने नकारा

एक रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि हलाम्बागे ने 15 साल के स्टार बल्लेबाज से यहां तक कह दिया था कि, "घर जाओ, यह IPL नहीं है।" हालांकि, खिताबी मुकाबले से पहले श्रीलंका 'A' के कप्तान सहन अराच्चिगे ने सूर्यवंशी को निशाना बनाने की बात से इनकार किया और कहा कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ, वह जोश में हुआ था। उन्होंने कहा, "खिलाड़ी किसी को या किसी चीज़ को निशाना नहीं बना रहे हैं। वे बस खेल का मज़ा ले रहे हैं। सुपर ओवर जैसे करीबी मैच में भावनाएं बाहर आ ही जाती हैं। यह सामान्य बात है। इस टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी हैं। वे जानते हैं कि क्या करना है और कैसे खेलना है।"

बता दें कि उस मुकाबले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वैभव सूर्यवंशी की श्रीलंकाई खिलाड़ियों से बहस हो रही है और बाद में मामला इतना बढ़ जाता है कि सूर्यवंशी हलाम्बागे को धक्का दे देते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। जहां कुछ एक्सपर्ट्स सूर्यवंशी को सपोर्ट करते नजर आए, तो कुछ लोगों ने उन्हें धैर्य रखने की सलाह दी। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर वह मैनेजर या कोच होते, तो सूर्यवंशी को सबक सिखाने के लिए अगले मैच से बाहर कर देते।

Tri Series: अफगानिस्तान को 103 रन के बड़े अंतर से हरा फ़ाइनल में पहुंचा श्रीलंका, भारत से होगा ख़िताबी मुक़ाबला

ये भी पढ़ें
AFG vs SL

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

20 Jun 2026 12:15 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND A vs SL A: ‘वैभव सूर्यवंशी को टारगेट करने की खबरों को श्रीलंका ने नकारा, कप्तान सहन अराच्चिगे ने बताया क्यों हुई थी झड़प

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

INDW vs SAW: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत से भारतीय टीम का सेमीफाइनल हो सकता है कन्फर्म, जानें कब और कहां देखें लाइव

team india
क्रिकेट

NZ W vs IRE W: आयरलैंड को हराने में भी न्यूजीलैंड के छूटे पसीने, रोमांचक जीत के साथ सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार

new zealand womens cricket team
क्रिकेट

IPL Trade: दिल्ली कैपिटल्स में होगी ऋषभ पंत की वापसी, सैलरी में भी होगी कटौती, बदले में यह दिग्गज खिलाड़ी जाएगा LSG

IPL Trade
क्रिकेट

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले श्रीलंका -ए के खिलाफ फ़ाइनल खेलते दिखेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब, कहां और कैसे देखें मैच

Most Runs in Tri Nation A Series
क्रिकेट

Tri Series: अफगानिस्तान को 103 रन के बड़े अंतर से हरा फ़ाइनल में पहुंचा श्रीलंका, भारत से होगा ख़िताबी मुक़ाबला

AFG vs SL
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.