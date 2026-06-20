IND A vs SL A: ‘वैभव सूर्यवंशी को टारगेट करने की खबरों को श्रीलंका ने नकारा, कप्तान सहन अराच्चिगे ने बताया क्यों हुई थी झड़प

एक रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि हलाम्बागे ने 15 साल के स्टार बल्लेबाज से यहां तक कह दिया था कि, "घर जाओ, यह IPL नहीं है।" हालांकि, खिताबी मुकाबले से पहले श्रीलंका 'A' के कप्तान सहन अराच्चिगे ने सूर्यवंशी को निशाना बनाने की बात से इनकार किया और कहा कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ, वह जोश में हुआ था। उन्होंने कहा, "खिलाड़ी किसी को या किसी चीज़ को निशाना नहीं बना रहे हैं। वे बस खेल का मज़ा ले रहे हैं। सुपर ओवर जैसे करीबी मैच में भावनाएं बाहर आ ही जाती हैं। यह सामान्य बात है। इस टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी हैं। वे जानते हैं कि क्या करना है और कैसे खेलना है।"