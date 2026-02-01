U19 World Cup: भारत-पाक मैच के दौरान सरफराज अहमद ने तोड़ा ICC का नियम, मिल सकती है ये सजा

आपको बता दें कि भारतीय टीम के 6 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +3.33 है, जबकि पाकिस्तान का नेट रन रेट +1.48 है और उसके 4 अंक हैं। ऐसे में पाकिस्तान को बड़े अंतर से जीत दर्ज करने की जरूरत है। इस मुकाबले में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस दौरान पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मेंटर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को ड्रेसिंग रूम में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जो आईसीसी के नियमों के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने तुरंत ही मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दिया, लेकिन अगर आईसीसी इस पर संज्ञान लेता है तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।