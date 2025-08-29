प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती! कप्तान सलमान आगा के सामने रिपोर्टर ने कह दी ये बात

हालांकि रिपोर्टर ने एशिया कप के फाइनल से पहले अफगानिस्तान को एशिया कप की दूसरी बेस्ट टीम बताई। जिसके बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा का अजीबो गरीब रिएक्शन देखने को मिला। रिपोर्टर की बात सुनकर सलमान ने एक झूठी स्माइल पेश की। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। अपने रिएक्शन से सलमान ने रिपोर्टर की बात को झूठा साबित करने की कोशिश जरूर की लेकिन देखना ये होगा कि क्या मैदान पर पाकिस्तान की टीम अफगानिस्ता को पछाड़ पाती है या नहीं।