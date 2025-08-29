प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती! कप्तान सलमान आगा के सामने रिपोर्टर ने कह दी ये बात

AFG vs PAK T20: आज रात से यूएई टी20 ट्राई सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेजबान यूएई हिस्सा ले रही हैं। तीनों टीमें एशिया कप के लिए अपनी अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहेंगी। ऐसे में तीनों टीमों के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज का फाइनल मुकाबला 7 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों टीमें एक दूसरे से दो-दो मैच खेलेंगी और जो भी टीम टॉप 2 पर रहेंगी, वह फाइनल में 7 सितंबर को भिड़ेंगी।
उससे पहले तीनों टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक अजीब घटना घटी और एक रिपोर्टर ने राशिद खान से उनकी टीम की तैयारियों के बारे में सवाल किया और सवाल पूछते हुए अफगानिस्तान को एशिया की दूसरी सबसे बेस्ट टी20 टीम कह दिया। आपको बता दें कि भारत एशिया की नंबर वन टीम है। उसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें आती हैं लेकिन इनमें से कौन बेस्ट है, इसका फैसला तो अब एशिया कप में ही होगा।
हालांकि रिपोर्टर ने एशिया कप के फाइनल से पहले अफगानिस्तान को एशिया कप की दूसरी बेस्ट टीम बताई। जिसके बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा का अजीबो गरीब रिएक्शन देखने को मिला। रिपोर्टर की बात सुनकर सलमान ने एक झूठी स्माइल पेश की। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। अपने रिएक्शन से सलमान ने रिपोर्टर की बात को झूठा साबित करने की कोशिश जरूर की लेकिन देखना ये होगा कि क्या मैदान पर पाकिस्तान की टीम अफगानिस्ता को पछाड़ पाती है या नहीं।
आपको बता दें कि यूएई ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया तो यह साबित हो जाएगा कि एशिया की दूसरी सबसे बेस्ट टीम अफगानिस्तान तो नहीं है। ट्राई सीरीज के बाद 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होगा, जिसमें पाकिस्तान को भारत, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप ए में रखा गया है तो अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग के साथ ग्रुप बी में है।