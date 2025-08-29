Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती! कप्तान सलमान आगा के सामने रिपोर्टर ने कह दी ये बात

UAE Tri Series 2025: आज से यूएई ट्राई सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई की टीमें भाग ले रही हैं। ये तीनों टीमें 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप का भी हिस्सा हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 29, 2025

uae tri series salman agha pakistan vs afghanistan
प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बेइज्जती (Photo- UAE Cricket)

AFG vs PAK T20: आज रात से यूएई टी20 ट्राई सीरीज की शुरुआत हो रही है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेजबान यूएई हिस्सा ले रही हैं। तीनों टीमें एशिया कप के लिए अपनी अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहेंगी। ऐसे में तीनों टीमों के लिए यह सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज का फाइनल मुकाबला 7 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों टीमें एक दूसरे से दो-दो मैच खेलेंगी और जो भी टीम टॉप 2 पर रहेंगी, वह फाइनल में 7 सितंबर को भिड़ेंगी।

पाक कप्तान का रिएक्शन वायरल

उससे पहले तीनों टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान एक अजीब घटना घटी और एक रिपोर्टर ने राशिद खान से उनकी टीम की तैयारियों के बारे में सवाल किया और सवाल पूछते हुए अफगानिस्तान को एशिया की दूसरी सबसे बेस्ट टी20 टीम कह दिया। आपको बता दें कि भारत एशिया की नंबर वन टीम है। उसके बाद श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें आती हैं लेकिन इनमें से कौन बेस्ट है, इसका फैसला तो अब एशिया कप में ही होगा।

ये भी पढ़ें

करोड़ों फैंस का टूटेगा दिल! वर्ल्डकप जिताने वाला खिलाड़ी लेने जा रहा है संन्यास
फुटबॉल
Lionel Messi Fifa world cup 2026 football news

हालांकि रिपोर्टर ने एशिया कप के फाइनल से पहले अफगानिस्तान को एशिया कप की दूसरी बेस्ट टीम बताई। जिसके बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा का अजीबो गरीब रिएक्शन देखने को मिला। रिपोर्टर की बात सुनकर सलमान ने एक झूठी स्माइल पेश की। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। अपने रिएक्शन से सलमान ने रिपोर्टर की बात को झूठा साबित करने की कोशिश जरूर की लेकिन देखना ये होगा कि क्या मैदान पर पाकिस्तान की टीम अफगानिस्ता को पछाड़ पाती है या नहीं।

आपको बता दें कि यूएई ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया तो यह साबित हो जाएगा कि एशिया की दूसरी सबसे बेस्ट टीम अफगानिस्तान तो नहीं है। ट्राई सीरीज के बाद 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होगा, जिसमें पाकिस्तान को भारत, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप ए में रखा गया है तो अफगानिस्तान की टीम श्रीलंका, बांग्लादेश और हांगकांग के साथ ग्रुप बी में है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

29 Aug 2025 04:23 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती! कप्तान सलमान आगा के सामने रिपोर्टर ने कह दी ये बात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.