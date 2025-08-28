UAE Tri Series Live Streaming: कल से शरू हो रही है टी20 ट्राई सीरीज, अफगानिस्तान से भिड़ेगी पाकिस्तान, जानें कहां देखें लाइव

T20 Tri Series 2025: UAE टी20 ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में शुक्रवार को पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान (Afghanistan vs Pakistan) से होगा। दोनों टीमें एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भी भाग ले रही हैं लेकिन वहां अलग अलग ग्रुप में हैं। अफगानिस्तान की टीम, हांगकांग, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप B में हैं तो पाकिस्तान की टीम भारत, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप A में है। एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज इन तीनों टीमों को अपनी तैयारियों को आंकने का आखिरी मौका है। पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। चलिए जानते हैं इस मैच को भारत में कब और कैसे देखा जा सकता है।
शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें 29 अगस्त को मैदान पर उतरेंगी। यह मैच स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को टी20 में 7 बार टक्कर दी है और 3 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने 4 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। पाकिस्तान की टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का पत्ता कट चुका है, तो अफगानिस्तान अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतर रही है।
टी20 ट्राई सीरीज के मुकाबलों को भारत में लाइव देखा जा सकता है। पहले मैच को फैनकोड पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकता है तो टीवी पर भारत में ये मैच प्रसारित नहीं होंगे। भारत में यह मैच रात 8.30 बजे से लाइव देखा जा सकता है। पाकिस्तान की कमान सलमान आगा कर रहे हैं तो राशिद खान अफगानिस्तान की कप्तानी संभाल रहे हैं।
यह सीरीज एशिया कप से पहले तीनों टीमों के लिए अभ्यास मैच की तरह भी है। तीनों टीमें एक दूसरे से 2-2 मैच खेलेंगी और लीग स्टेज के मैचों के बाद टॉप 2 में रहने वाली टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। खिताबी मुकाबला 7 सितंबर से खेला जाएगा। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होगी और पहले ही मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना हांगकांग से होगा। अगर अफगानिस्तान की टीम ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचती है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है, तो उन्हें एशिया कप से पहले सिर्फ 1 दिन आरान का समय मिलेगा।