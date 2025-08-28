UAE Tri Series Live Streaming: कल से शरू हो रही है टी20 ट्राई सीरीज, अफगानिस्तान से भिड़ेगी पाकिस्तान, जानें कहां देखें लाइव

T20 Tri Series 2025: UAE टी20 ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में शुक्रवार को पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान (Afghanistan vs Pakistan) से होगा। दोनों टीमें एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भी भाग ले रही हैं लेकिन वहां अलग अलग ग्रुप में हैं। अफगानिस्तान की टीम, हांगकांग, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप B में हैं तो पाकिस्तान की टीम भारत, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप A में है। एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज इन तीनों टीमों को अपनी तैयारियों को आंकने का आखिरी मौका है। पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। चलिए जानते हैं इस मैच को भारत में कब और कैसे देखा जा सकता है।