Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

UAE Tri Series Live Streaming: कल से शरू हो रही है टी20 ट्राई सीरीज, अफगानिस्तान से भिड़ेगी पाकिस्तान, जानें कहां देखें लाइव

UAE T20 Tri Series Live Details: एशिया कप 2025 के शुरू होने से पहले टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 3 टीमों के बीच ट्राई सीरीज खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त से हो रही है।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 28, 2025

UAE Tri Series 2025 afg vs pak t20 head to head
ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने (फोटो- IANS)

T20 Tri Series 2025: UAE टी20 ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में शुक्रवार को पाकिस्तान का सामना अफगानिस्तान (Afghanistan vs Pakistan) से होगा। दोनों टीमें एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भी भाग ले रही हैं लेकिन वहां अलग अलग ग्रुप में हैं। अफगानिस्तान की टीम, हांगकांग, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ ग्रुप B में हैं तो पाकिस्तान की टीम भारत, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप A में है। एशिया कप से पहले ट्राई सीरीज इन तीनों टीमों को अपनी तैयारियों को आंकने का आखिरी मौका है। पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। चलिए जानते हैं इस मैच को भारत में कब और कैसे देखा जा सकता है।

अफगानिस्तान से मिली है हमेशा टक्कर

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें 29 अगस्त को मैदान पर उतरेंगी। यह मैच स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को टी20 में 7 बार टक्कर दी है और 3 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने 4 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में यह मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। पाकिस्तान की टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का पत्ता कट चुका है, तो अफगानिस्तान अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतर रही है।

ये भी पढ़ें

KCL में आग उगल रहा है संजू सैमसन का बल्ला, तूफानी शतक और अर्धशतक जड़ मजबूत की एशिया कप में ओपनिंग की दावेदारी
क्रिकेट
Team India Playing XI for Asia Cup 2025

टी20 ट्राई सीरीज के मुकाबलों को भारत में लाइव देखा जा सकता है। पहले मैच को फैनकोड पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा जा सकता है तो टीवी पर भारत में ये मैच प्रसारित नहीं होंगे। भारत में यह मैच रात 8.30 बजे से लाइव देखा जा सकता है। पाकिस्तान की कमान सलमान आगा कर रहे हैं तो राशिद खान अफगानिस्तान की कप्तानी संभाल रहे हैं।

अफगानिस्तान को एक दिन का आराम

यह सीरीज एशिया कप से पहले तीनों टीमों के लिए अभ्यास मैच की तरह भी है। तीनों टीमें एक दूसरे से 2-2 मैच खेलेंगी और लीग स्टेज के मैचों के बाद टॉप 2 में रहने वाली टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। खिताबी मुकाबला 7 सितंबर से खेला जाएगा। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से होगी और पहले ही मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना हांगकांग से होगा। अगर अफगानिस्तान की टीम ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचती है, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है, तो उन्हें एशिया कप से पहले सिर्फ 1 दिन आरान का समय मिलेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

28 Aug 2025 02:59 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / UAE Tri Series Live Streaming: कल से शरू हो रही है टी20 ट्राई सीरीज, अफगानिस्तान से भिड़ेगी पाकिस्तान, जानें कहां देखें लाइव

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.