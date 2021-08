भारत छोड़ अमरीका के​ लिए खेलने वाले उनमुक्त चंद डेब्यू मैच में 0 रन पर हुए क्लीन बोल्ड, देखें वीडियो

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर उन्मुक्त चंद (unmukt chand) ने वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर-19 टीम को वर्ल्ड कप जीताया था। शुक्रवार को उन्होंने भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेकर अमरीका से खेलने का निर्णय किया। 28 वर्षीय उन्मुक्त चंद का यह फैसला कुछ खास रास नहीं आया और वह डेब्यू मैच में 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर आउट हो गए। उन्मुक्त चंद के अलावा भी कई भारतीय खिलाड़ी अमरीका के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं।

सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स टीम से किया डेब्यू

अमरीका में टी20 लीग में उन्मुक्त चंद ने सिलिकॉन वैली स्ट्राइकर्स की तरफ से डेब्यू किया। उन्मुक्त को सैन डिएगो सर्फ राइडर्स के गेंदबाज जुबैर मुराद ने आउट बोल्ड किया। उन्मुक्त के क्लीन बोल्ड होने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आईपीएल 2013 के पहले मैच में भी उन्मुक्त चंद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। इसके बाद उन्हें आईपीएल में ज्यादा मौके नहीं मिले।

I don't think Unmukt Chand will be sharing this on his Instagram Stories anytime soon. Third-ball duck on @MiLCricket debut for the ex-India 2012 U19 World Cup winning captain. He was opening the batting for Silicon Valley Strikers in Morgan Hill, California today. pic.twitter.com/El0G1fLmP1