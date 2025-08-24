UP के मैनपुरी में हुआ जन्म, पिता ने दी क्रिकेट छोड़ने की सलाह, नहीं मानी बात और फिरकी से दुनिया को किया हैरान

2013 में उन्होंने भारतीय महिला टीम के लिए डेब्यू किया था। पूनम लेग स्पिनर हैं। 2013 से 2022 के बीच पूनम ने 1 टेस्ट में 3, 58 वनडे में 80 और 72 टी20 में 98 विकेट लिए। पूनम विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स और बिग बैश लीग में ब्रिसबेन हिट के लिए खेल चुकी हैं। पूनम भारत की तरफ से 2017 वनडे विश्व कप और 2018 टी20 विश्व कप खेल चुकी हैं। पूनम यादव ने 2018 में टी20 में सर्वाधिक विकेट लेने के झूलन गोस्वामी का रिकॉर्ड तोड़ा था।