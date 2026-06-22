Vaibhav Suryavanshi Next Match: अब कब और कहां खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी, नोट कर लें मैचों की तारीख और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

ट्राई सीरीज के फाइनल में वैभव ने सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया था, जो लिस्ट ए क्रिकेट के सबसे तेज अर्धशतकों में से एक है। उन्होंने अपनी 94 रन की पारी में 10 चौके और 8 छक्के लगाए। हालांकि वह शतक से छह रन दूर रह गए। अब सभी की नजरें इस पर टिकी होंगी कि आयरलैंड के खिलाफ टीम मैनेजमेंट वैभव को डेब्यू का मौका देता है या नहीं। अगर मौका मिला तो भारतीय क्रिकेट को एक नया इतिहास बनते हुए देखने का अवसर मिल सकता है।