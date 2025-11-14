IND A vs UAE: वैभव सूर्यवंशी के धमाकेदार शतक और जितेश शर्मा के अर्द्धशतक से भारत-ए ने यूएई को दी करारी शिकस्त

भारत-ए से मिले 298 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की शुरुआत खराब रही। रही सही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी। यूएई की तरफ से शोएब खान एक मात्र बल्लेबाज रहे, जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया। शोएब खान ने 41 गेंद में 3 चौके और 6 छक्के संग 63 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा मुहम्मद अरफान ने 26 गेंद में 26 रन, सैयद हैदर ने 16 गेंद में 20 रन, मयंक राजेश ने 22 गेंद में 18 रन बनाए। भारत-ए की तरफ से गुरजपनीत सिंह ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि हर्ष दुबे ने 2 विकेट लिए। उनके अलावा रमनदीप सिंह और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट झटके।