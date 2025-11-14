Patrika LogoSwitch to English

IND A vs UAE: वैभव सूर्यवंशी के धमाकेदार शतक और जितेश शर्मा के अर्द्धशतक से भारत-ए ने यूएई को दी करारी शिकस्त

IND A vs UAE: Vaibhav Suryavanshi ने भारत-ए की तरफ से पारी की शुरुआत की। उन्होंने महज 42 गेंद पर 15 छक्के और 11 चौके लगाते हुए 144 रन की पारी खेली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 14, 2025

Vaibhav Suryavanshi

भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (Photo Credit - IANS)

IND A vs UAE: राइजिंग स्टार्स एशिया कप का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारत-ए और यूएई के बीच खेला गया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) के धमाकेदार शतक और कप्तान जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) के नाबाद अर्द्धशतक से भारत-ए ने यूएई को 148 रन से हराया। भारत-ए ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन का टारगेट दिया, लेकिन यूएई निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन ही बना सकी।

भारत-ए से मिले 298 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की शुरुआत खराब रही। रही सही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी। यूएई की तरफ से शोएब खान एक मात्र बल्लेबाज रहे, जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया। शोएब खान ने 41 गेंद में 3 चौके और 6 छक्के संग 63 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा मुहम्मद अरफान ने 26 गेंद में 26 रन, सैयद हैदर ने 16 गेंद में 20 रन, मयंक राजेश ने 22 गेंद में 18 रन बनाए। भारत-ए की तरफ से गुरजपनीत सिंह ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि हर्ष दुबे ने 2 विकेट लिए। उनके अलावा रमनदीप सिंह और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट झटके।

इससे पहले वैभव सूर्यवंशी (144 रन, 42 गेंद 11 चौके और 15 छक्के) और कप्तान जितेश शर्मा ( 83 रन, 32 गेंद, 8 चौके, 6 छक्के) के प्रयासों से भारत-ए ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 297 रन बनाए। उनके अलावा भारत-ए के लिए प्रियांश आर्य ने 10, नमनधीर ने 34, नेहल वढेरा ने 14 और रमनदीप सिंह ने नाबाद 6 रन का योगदान दिया। यूएई की तरफ से मुहम्मद फरजुद्दीन, अयान खान और मुहम्मद अरफान ने 1-1 विकेट चटकाए। वैभव सूर्यवंशी के विराट शतक की बदौलत भारत-ए ने यूएई को 148 रन से हराया।

ये भी पढ़ें

IND vs SA: कपिल देव के बाद ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह, अश्विन, कुंबले जैसे दिग्गजों के क्लब में हुए शामिल
क्रिकेट
India vs South Africa

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

14 Nov 2025 09:49 pm

Published on:

14 Nov 2025 09:39 pm

IND A vs UAE: वैभव सूर्यवंशी के धमाकेदार शतक और जितेश शर्मा के अर्द्धशतक से भारत-ए ने यूएई को दी करारी शिकस्त

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND A vs UAE: वैभव सूर्यवंशी का ताबड़तोड़ शतक, अभिषेक शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

Cricket news: कूच बिहार ट्रॉफी के लिए सरगुजा के क्रिकेट खिलाड़ी रोहित यादव का छत्तीसगढ़ की टीम में चयन

Cricket news
अंबिकापुर

14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान, मात्र इतनी गेंद पर ठोका टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक, तोड़ दिये ढेरों रिकॉर्ड

India A squad announced
क्रिकेट

IND vs SA: कपिल देव के बाद ऐसा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने जसप्रीत बुमराह, अश्विन, कुंबले जैसे दिग्गजों के क्लब में हुए शामिल

India vs South Africa
क्रिकेट

IND vs SA 1st Test Day 1 Highlights: ड्रामा के बीच खत्म हुआ कोलकाता टेस्ट का पहला दिन, पूरे दिन में नहीं बने 200 रन, भारत 37/1

क्रिकेट
