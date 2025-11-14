IND A vs UAE: वैभव सूर्यवंशी के धमाकेदार शतक और जितेश शर्मा के अर्द्धशतक से भारत-ए ने यूएई को दी करारी शिकस्त

भारत के वैभव सूर्यवंशी साथी क्रिकेटर के साथ। (Photo Credit - IANS)
IND A vs UAE: राइजिंग स्टार्स एशिया कप का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भारत-ए और यूएई के बीच खेला गया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) के धमाकेदार शतक और कप्तान जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) के नाबाद अर्द्धशतक से भारत-ए ने यूएई को 148 रन से हराया। भारत-ए ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए 298 रन का टारगेट दिया, लेकिन यूएई निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 149 रन ही बना सकी।
भारत-ए से मिले 298 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूएई की शुरुआत खराब रही। रही सही कसर नियमित अंतराल पर गिरते विकेट ने पूरी कर दी। यूएई की तरफ से शोएब खान एक मात्र बल्लेबाज रहे, जिन्होंने भारतीय गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया। शोएब खान ने 41 गेंद में 3 चौके और 6 छक्के संग 63 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा मुहम्मद अरफान ने 26 गेंद में 26 रन, सैयद हैदर ने 16 गेंद में 20 रन, मयंक राजेश ने 22 गेंद में 18 रन बनाए। भारत-ए की तरफ से गुरजपनीत सिंह ने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जबकि हर्ष दुबे ने 2 विकेट लिए। उनके अलावा रमनदीप सिंह और यश ठाकुर ने 1-1 विकेट झटके।
इससे पहले वैभव सूर्यवंशी (144 रन, 42 गेंद 11 चौके और 15 छक्के) और कप्तान जितेश शर्मा ( 83 रन, 32 गेंद, 8 चौके, 6 छक्के) के प्रयासों से भारत-ए ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 297 रन बनाए। उनके अलावा भारत-ए के लिए प्रियांश आर्य ने 10, नमनधीर ने 34, नेहल वढेरा ने 14 और रमनदीप सिंह ने नाबाद 6 रन का योगदान दिया। यूएई की तरफ से मुहम्मद फरजुद्दीन, अयान खान और मुहम्मद अरफान ने 1-1 विकेट चटकाए। वैभव सूर्यवंशी के विराट शतक की बदौलत भारत-ए ने यूएई को 148 रन से हराया।
