Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

14 साल के वैभव सूर्यवंशी को बोर्ड ने दिया बड़ा तोहफा, इस टीम में मिली अहम जिम्मेदारी

Vaibhav Suryavanshi becomes Bihar Team Vice Captain: इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय अंडर-19 टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी को बिहार क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा तोहफा दिया है। वैभव को रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए बिहार टीम की उप-कप्तानी सौंपी गई है।

less than 1 minute read

भारत

image

lokesh verma

Oct 13, 2025

Vaibhav Suryavanshi becomes Bihar Team Vice Captain

14 वर्षीय युवा भारतीय सलामी बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: X@/cricbuzz)

Vaibhav Suryavanshi becomes Bihar Team Vice Captain: भारतीय अंडर-19 स्टार वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल 2025 और इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया दौरे में किए गए शानदार प्रदर्शन ने उन्हें रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए बिहार टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। रविवार को एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राज्य के पास आगामी घरेलू सत्र, जो 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, उसके लिए टीम का चयन करने के लिए पर्याप्त चयनकर्ता नहीं हैं। हालांकि, अब वह समय बीत चुका है और 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है।

सूर्यवंशी होंगे बिहार के उप-कप्तान

रिपोर्ट्स के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी 2025-26 के शुरुआती चरण के लिए उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। बिहार 15 अक्टूबर को अपने पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश से भिड़ेगा, जिसके बाद 25 अक्टूबर को उसका सामना मणिपुर से होगा। 14 वर्षीय वैभव कप्तान सकीबुल गनी के उप-कप्तान होंगे।

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जड़े शतक

बता दें कि 14 साल की उम्र में भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेलते हुए इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़े हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 यूथ वनडे मैचों में उन्होंने 71.00 की औसत और 174.02 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। 14 साल की उम्र में सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था।

रणजी ट्रॉफी 2025/26 के लिए बिहार की टीम

पीयूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, सकीबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अर्नव किशोर, आयुष लोहारूका, बिपिन सौरभ, अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम और सचिन कुमार।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

13 Oct 2025 10:11 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को बोर्ड ने दिया बड़ा तोहफा, इस टीम में मिली अहम जिम्मेदारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

जॉन कैम्पबेल ने भारत की सरजमीं पर रचा इतिहास, 14 साल बाद किया ये कमाल

India vs West Indies 2nd Test Day 4 Highlights
क्रिकेट

मुंबई इंडियंस के पूर्व स्टार की फिसली जुबान, लाइव मैच में शान मसूद के बता दिया…, सोशल मीडिया पर मजे ले रहे लोग

Shaun Pollock slip of tongue
क्रिकेट

775 दिन बाद भी बाबर आज़म का खराब फॉर्म जारी, 73 पारी, 31 महीने से नहीं जड़ा कोई अंतरराष्ट्रीय शतक

क्रिकेट

IND W vs AUS W: भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने पॉइंट्स टेबल में किया बड़ा उलटफेर, जानें कौन से नंबर पर है टीम इंडिया

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

विराट कोहली IPL से लेने जा रहे हैं संन्यास? RCB के साथ खत्म किया यह कॉन्ट्रैक्ट! मैनेजमेट से कहा- अब आगे बढ़ें

Virat Kohli
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.