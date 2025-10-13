14 साल के वैभव सूर्यवंशी को बोर्ड ने दिया बड़ा तोहफा, इस टीम में मिली अहम जिम्मेदारी

14 वर्षीय युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: X@/cricbuzz)
Vaibhav Suryavanshi becomes Bihar Team Vice Captain: भारतीय अंडर-19 स्टार वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल 2025 और इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया दौरे में किए गए शानदार प्रदर्शन ने उन्हें रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए बिहार टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। रविवार को एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राज्य के पास आगामी घरेलू सत्र, जो 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, उसके लिए टीम का चयन करने के लिए पर्याप्त चयनकर्ता नहीं हैं। हालांकि, अब वह समय बीत चुका है और 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी को रणजी ट्रॉफी 2025-26 के शुरुआती चरण के लिए उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। बिहार 15 अक्टूबर को अपने पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश से भिड़ेगा, जिसके बाद 25 अक्टूबर को उसका सामना मणिपुर से होगा। 14 वर्षीय वैभव कप्तान सकीबुल गनी के उप-कप्तान होंगे।
बता दें कि 14 साल की उम्र में भारत की अंडर-19 टीम के लिए खेलते हुए इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़े हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 यूथ वनडे मैचों में उन्होंने 71.00 की औसत और 174.02 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 355 रन बनाए। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। 14 साल की उम्र में सूर्यवंशी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़ा था।
पीयूष कुमार सिंह, भास्कर दुबे, सकीबुल गनी (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी (उपकप्तान), अर्नव किशोर, आयुष लोहारूका, बिपिन सौरभ, अमोद यादव, नवाज खान, साकिब हुसैन, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सचिन कुमार सिंह, हिमांशु सिंह, खालिद आलम और सचिन कुमार।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग