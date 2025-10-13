14 साल के वैभव सूर्यवंशी को बोर्ड ने दिया बड़ा तोहफा, इस टीम में मिली अहम जिम्मेदारी

Vaibhav Suryavanshi becomes Bihar Team Vice Captain: भारतीय अंडर-19 स्टार वैभव सूर्यवंशी के आईपीएल 2025 और इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया दौरे में किए गए शानदार प्रदर्शन ने उन्हें रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए बिहार टीम का उप-कप्तान बनाया गया है। रविवार को एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राज्य के पास आगामी घरेलू सत्र, जो 15 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, उसके लिए टीम का चयन करने के लिए पर्याप्त चयनकर्ता नहीं हैं। हालांकि, अब वह समय बीत चुका है और 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है।