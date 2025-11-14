IND A vs UAE: वैभव सूर्यवंशी का ताबड़तोड़ शतक, अभिषेक शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड

हालांकि मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 42 गेंद में 144 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इस शतकीय पारी के दौरान 11 चौके और 15 छक्के लगाए। इस तरह यह क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में किसी भी भारतीय खिलाड़ी की ओर से लगाया गया चौथा सर्वोच्च स्कोर है। वहीं, वैभव ने टी-20 में सर्वोच्च स्कोर के मामले में अभिषेक शर्मा को पीछे दिया है, साथ ही तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है।