IND A vs UAE: वैभव सूर्यवंशी का ताबड़तोड़ शतक, अभिषेक शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड

राइजिंग स्टार्स एशिया कप में वैभव सूर्यवंशी ने भारत-ए की तरफ से यूएई के खिलाफ खेलते हुए अपनी शतकीय पारी में 11 चौके और 15 छक्के लगाए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 14, 2025

Vaibhav Suryavanshi

14 वर्षीय भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketcomau)

Vaibhav Suryavanshi completed the hundred in just 32 balls: राइजिंग स्टार्स एशिया कप का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खेला गया। इस मैच में भारत-ए और यूएई के बीच भिड़ंत हुई। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक ठोक अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है।

दरअसल, यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में शतक लगाया। यह टी-20 में किसी भारतीय बल्लेबाज की ओर से लगाया गया संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज शतक बनाया। ऋषभ पंत के नाम भी 32 गेंदों में शतक है। पंत ने 2018 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ दिल्ली के लिए बनाया था।

हालांकि मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 42 गेंद में 144 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने इस शतकीय पारी के दौरान 11 चौके और 15 छक्के लगाए। इस तरह यह क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में किसी भी भारतीय खिलाड़ी की ओर से लगाया गया चौथा सर्वोच्च स्कोर है। वहीं, वैभव ने टी-20 में सर्वोच्च स्कोर के मामले में अभिषेक शर्मा को पीछे दिया है, साथ ही तिलक वर्मा और श्रेयस अय्यर की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है।

आपको बता दें कि भारत की तरफ से टी-20 में सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा के नाम है, जिन्होंने 2024 में मेघालय के खिलाफ 151 रन की पारी खेली थी। सूर्यवंशी की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत भारत-ए ने चार विकेट पर 297 रन का विशाल स्कोर बनाया, जो टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से पांचवां सबसे बड़ा टीम स्कोर है।

टी-20 में भारतीय खिलाड़ियों का सर्वोच्च स्कोर

तिलक वर्मा, 151 रन vs मेघालय -2024
श्रेयस अय्यर, 147 रन vs सिक्किम - 2019
पुनीत बिस्ट - 146* रन vs मिजोरम - 2021
वैभव सूर्यवंशी - 144 रन vs यूएई - 2025
अभिषेक शर्मा - 141 रन vs पंजाब किंग्स - 2025

Updated on:

14 Nov 2025 08:10 pm

Published on:

14 Nov 2025 08:09 pm

