Tri Nation A Series 2026: श्रीलंका A के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने किया निराश, अब जानें कब और कहां खेलेंगे अगला मुकाबला

Vaibhav Suryavanshi Next Match Details: वैभव सूर्यवंशी का बल्ला श्रीलंका ए के खिलाफ बिल्कुल नहीं चला और वह 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। श्रीलंका में खेली जा रही ट्राई नेशन ए सीरीज के पहले मुकाबले में मंगलवार को वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह ने टीम इंडिया को शुरुआत दी, लेकिन 16 रन के स्कोर पर दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अब फैंस की नजरें उनके अगले मुकाबले पर टिकी है, जो इसी मैदान पर खेला जाएगा।