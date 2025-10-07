Vaibhav Suryavanshi को तुरंत सीनियर टीम में शामिल करना चाहिए… तेंदुलकर से तुलना कर दिग्गज ने BCCI से की ये मांग

सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। हालांकि उनका अपना एक अविश्वसनीय करियर रहा है, लेकिन तेंदुलकर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 16 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्‍यू करना और फिर 40 साल की उम्र तक खेलते रहना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस बीच उन्होंने लगभग सभी बड़े क्रिकेट रिकॉर्ड तोड़े और बनाए। तेंदुलकर से पहले या बाद में किसी ने भी वह मुकाम हासिल नहीं किया, जो मास्‍टर ब्‍लास्‍टर ने हासिल किया। वह एक असाधारण खिलाड़ी हैं। लेकिन, ऐसा तब तक था, जब तक वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में नजर नहीं आए थे। 14 साल की उम्र में बिहार के इस लड़के ने आईपीएल का दूसरा सबसे तेज़ शतक जड़ा। उसके बाद सूर्यवंशी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भारत अंडर-19 के लिए भी शतक बनाए।