Vaibhav Suryavanshi को तुरंत सीनियर टीम में शामिल करना चाहिए… तेंदुलकर से तुलना कर दिग्गज ने BCCI से की ये मांग

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राजस्थान रॉयल्स के हाई परफॉर्मेंस निदेशक जुबिन भरुचा ने बीसीसीआई से Vaibhav Suryavanshi को तुरंत सीनियर टीम में शामिल करने की मांग की है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 07, 2025

Vaibhav Suryavanshi

14 वर्षीय भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/cricketcomau)

सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। हालांकि उनका अपना एक अविश्वसनीय करियर रहा है, लेकिन तेंदुलकर की बराबरी कोई नहीं कर सकता। 16 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्‍यू करना और फिर 40 साल की उम्र तक खेलते रहना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इस बीच उन्होंने लगभग सभी बड़े क्रिकेट रिकॉर्ड तोड़े और बनाए। तेंदुलकर से पहले या बाद में किसी ने भी वह मुकाम हासिल नहीं किया, जो मास्‍टर ब्‍लास्‍टर ने हासिल किया। वह एक असाधारण खिलाड़ी हैं। लेकिन, ऐसा तब तक था, जब तक वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में नजर नहीं आए थे। 14 साल की उम्र में बिहार के इस लड़के ने आईपीएल का दूसरा सबसे तेज़ शतक जड़ा। उसके बाद सूर्यवंशी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में भारत अंडर-19 के लिए भी शतक बनाए।

वैभव की तुलना तेंदुलकर से

राजस्थान रॉयल्स के हाई परफॉर्मेंस निदेशक भरुचा ने टीओआई से बातचीत में कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने पहले ही इतना कुछ कर दिखाया है कि बीसीसीआई को उसे तुरंत सीनियर टीम में शामिल करना चाहिए, जैसे सचिन को सालों पहले किया गया था। भरुचा को लगता है कि वह रुतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों के साथ इंडिया ए के लिए तो खेलने को बिलकुल तैयार हैं।  उसे तुरंत इंडिया ए भेजो। मैं आपको बता रहा हूं, यह ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण जो यहां है। जैसे इंडिया ए के खिलाड़ियों को गेंदबाज़ी कर रहा है, वैभव उसके खिलाफ दोहरा शतक लगा सकता था।

जब जोफ्रा ने फोड़ दिया था स्‍टीव स्मिथ का सिर

भरूचा ने आगे कहा कि उसने नेट्स में जोफ्रा आर्चर की धज्जियां उड़ा दीं। जोफ्रा आर्चर जब नेट्स में गेंदबाज़ी करता है तो वह एक शैतान की तरह होता है। वह कभी भी वार्म-अप गेंद नहीं फेंकता। वह शुरुआत से ही पूरी तरह से आक्रामक हो जाता है। एशेज से पहले हुए एक अभ्यास सत्र में जोफ्रा आर्चर ने स्टीव स्मिथ का सिर फोड़ दिया था। स्मिथ उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उस दिन के बाद से जब जोफ्रा गेंदबाज़ी कर रहे होते तो स्मिथ कभी भी नेट के अंदर नहीं जाते हैं।

जब वैभव ने जोफ्रा की गेंद को भेजा स्‍टेडियम के बाहर

भरूचा ने सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स के नेट्स में जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाज़ को खेलते देखा है। उनके लिए यही सबूत काफ़ी है। भरूचा ने बताया कि जब जोफ्रा आर्चर वैभव सूर्यवंशी को गेंदबाज़ी कर रहे थे तो मैं डर गया था। फिर इस लड़के ने बैकफुट पर एक शॉट मारा और गेंद स्टेडियम से बाहर चली गई। पूरा कोचिंग स्टाफ, यहां तक कि खुद जोफ्रा भी दंग रह गए। बता दें कि जुबिन भरूचा पूर्व भारतीय प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हैं, जो बॉम्बे के अलावा सरे काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए भी खेल चुके हैं। 2018 से वह राजस्‍थान रॉयल्‍स टीम के निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं।

Updated on:

07 Oct 2025 02:19 pm

Published on:

07 Oct 2025 02:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Vaibhav Suryavanshi को तुरंत सीनियर टीम में शामिल करना चाहिए… तेंदुलकर से तुलना कर दिग्गज ने BCCI से की ये मांग

