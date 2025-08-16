पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद उतरने जा रहे चुनाव मैदान में, दांव पर लगी संगठन की साख

Venkatesh Prasad in KSCA Elections: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद प्रशासनिक सेवा में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। प्रसाद अक्टूबर-नवंबर में होने वाले कर्नाटक स्‍टेट क्रिकेट संघ चुनावों में हिस्सा लेंगे। 56 वर्षीय प्रसाद 2010 के दशक में अनिल कुंबले के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और उनका कोचिंग करियर भी काफ़ी अच्छा रहा है। एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद यह पहला चुनाव होगा, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में अगर वेंकटेश प्रसाद चुनाव जीतते हैं तो उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्‍मेदारी संघठन की साख को बचाना होगा।