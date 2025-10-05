Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विदर्भ ने तीसरी बार जीता ईरानी कप का खिताब, रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से दी मात

Irani Cup: 361 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेस्ट ऑफ इंडिया 267 रन ही बना सकी। इस तरह रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 05, 2025

𝐕𝐢𝐝𝐚𝐫𝐛𝐡𝐚

विदर्भ बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया (Photo Credit-BCCI Domestic)

Irani Cup: विदर्भ ने रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से शिकस्त देकर तीसरी बार ईरानी कप खिताब अपने नाम कर लिया है। इससे पहले विदर्भ ने 2017-18 और 2018-19 में ट्रॉफी अपने नाम की थी।

विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनते हुए विदर्भ ने अपनी पहली पारी में 342 रन बनाए। इस टीम के लिए अथर्व तायडे ने सर्वाधिक 143 रन बनाए। उनकी इस पारी में 1 छक्का और 15 चौके शामिल रहे। वहीं, यश राठौड़ ने 153 गेंदों में 91 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम से आकाश दीप और मानव सुथार को 3-3 सफलताएं हाथ लगीं, जबकि सारांश जैन ने 2 विकेट हासिल किए।

इसके जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया अपनी पहली पारी में सिर्फ 214 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए कप्तान रजत पाटीदार ने सर्वाधिक 66 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन ने 52 रन की पारी खेली। विदर्भ की ओर से यश ठाकुर ने 4 विकेट चटकाए, जबकि हर्ष दुबे और पार्थ रेखाडे को 2-2 सफलताएं मिलीं।

विदर्भ के पास पहली पारी के आधार पर 128 रन की बढ़त थी। इस टीम ने अपनी दूसरी पारी में 232 रन बनाते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया को जीत के लिए 361 रन का टारगेट दिया।

विदर्भ की दूसरी पारी कप्तान आकाश वाडेकर ने सर्वाधिक 36 रन बनाए, जबकि दर्शन नालकंडे ने 35 रन की पारी खेली। विपक्षी खेमे से अंशुल कंबोज को सर्वाधिक 4 विकेट हाथ लगे, जबकि सारांश जैन, मानव सुथार और गुरनूर बरार ने 2-2 सफलताएं प्राप्त कीं।

361 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम को महज 16 के स्कोर पर आर्यन जुयाल (6) के रूप में शुरुआती झटका लगा। इसके बाद टीम ने 133 रन तक अपने 6 विकेट गंवा दिए थे।

यहां से यश ढुल ने मानव सुथार के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 104 रन जुटाए। ढुल ने 92 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, जबकि मानव सुथार ने नाबाद 56 रन जुटाए, लेकिन टीम को 267 रन से आगे लेकर नहीं जा सके। विदर्भ की तरफ से इस पारी में हर्ष दुबे ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि आदित्य ठाकरे और यश ठाकुर को 2-2 सफलताएं प्राप्त हुईं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

05 Oct 2025 04:23 pm

Published on:

05 Oct 2025 04:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / विदर्भ ने तीसरी बार जीता ईरानी कप का खिताब, रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से दी मात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND W vs PAK W: भारत की ‘नो शेक हैंड’ नीति कायम, टॉस के समय हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना से बनाई दूरी

IND W vs PAK W
क्रिकेट

IND W vs PAK W: टीम इंडिया के सामने कहीं नहीं टिकता पाकिस्तान, इतनी बार 10 विकेट से खा चुका है मात

भारत बनाम पाकिस्तान महिला वनडे के आंकड़े (फोटो- IANS)
क्रिकेट

महाकाल के दरबार पहुंचे शिखर धवन, भगवा वस्त्र पहन भस्म आरती में हुए शामिल

Shikhar Dhawan Mahakal Darshan
क्रिकेट

कानपुर का मटर पनीर खाकर बिमार पड़ा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर! होटल के खाने को लेकर राजीव शुक्ला का आया बयान

Rajiv Shukla
क्रिकेट

अचानक करवट लेते मौसम ने बढ़ाई क्रिकेट फैंस की टेंशन, जानें भारत-पाक मुकाबले पर कितना पड़ेगा असर

cricket Stadium
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.