विदर्भ ने तीसरी बार जीता ईरानी कप का खिताब, रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से दी मात

यहां से यश ढुल ने मानव सुथार के साथ पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 104 रन जुटाए। ढुल ने 92 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, जबकि मानव सुथार ने नाबाद 56 रन जुटाए, लेकिन टीम को 267 रन से आगे लेकर नहीं जा सके। विदर्भ की तरफ से इस पारी में हर्ष दुबे ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि आदित्य ठाकरे और यश ठाकुर को 2-2 सफलताएं प्राप्त हुईं।