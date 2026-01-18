Vinod Kambli Birthday: कभी क्रिकेट के भगवान से होती थी तुलना, अब गुजार रहे गुमनामी की जिंदगी

विनोद कांबली का टेस्ट करियर आंकड़ों के लिहाज से बेहद प्रभावशाली रहा। उन्होंने शुरुआती सात टेस्ट मैचों में ही 793 रन बनाए, जिसमें दो दोहरे शतक शामिल थे। उनका औसत 54 से ऊपर रहा, जो किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए असाधारण माना जाता है। महज 14 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे कर उन्होंने खास रिकॉर्ड बनाया था। उस समय वह भारत की ओर टेस्ट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने अहम पारियां खेलीं और एक समय उनका औसत कई दिग्गज बल्लेबाजों से बेहतर था। उस दौर में लग रहा था कि भारतीय क्रिकेट को एक और सुपरस्टार मिल गया है।