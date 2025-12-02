Ind vs SA: विराट कोहली ने इन 6 स्टेडियम में बनाया ऐसा रिकॉर्ड! रच दिया इतिहास

Virat Kohli Records: विराट कोहली ने 30 नवंबर को अपने पसंदीदा रांची के झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन स्‍टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 120 गेंदों पर 135 रन की जबरदस्‍त पारी खेलते हुए इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। कोहली की ये 52वीं वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी थी, इसके साथ ही वह क्रिकेट के किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे शतक लगाने वाले वाले खिलाड़ी बन गए। इसके साथ ही 37 वर्षीय कोहली ने एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड भी बनाया है, जो अब तक दुनिया का कोई बल्‍लेबाज नहीं बना सका।