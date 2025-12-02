Ind vs SA: विराट कोहली ने इन 6 स्टेडियम में बनाया ऐसा रिकॉर्ड! रच दिया इतिहास

भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 52वां वनडे शतक लगाया। (Photo- EspnCricInfo)
Virat Kohli Records: विराट कोहली ने 30 नवंबर को अपने पसंदीदा रांची के झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में 120 गेंदों पर 135 रन की जबरदस्त पारी खेलते हुए इतिहास के सुनहरे पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। कोहली की ये 52वीं वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी थी, इसके साथ ही वह क्रिकेट के किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे शतक लगाने वाले वाले खिलाड़ी बन गए। इसके साथ ही 37 वर्षीय कोहली ने एक ऐसा अद्भुत रिकॉर्ड भी बनाया है, जो अब तक दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं बना सका।
रांची में 135 रन की अपनी पारी के दौरान कोहली ने रांची में 500 रन पूरे कर लिए। ये उपलब्धि उन्होंने इस वेन्यू पर सिर्फ छह मैचों के हासिल की है। उन्होंने 173 के शानदार औसत के साथ 519 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और एक अर्धशतक शामिल है।
रांची छठा स्टेडियम है, जहां कोहली अपने करियर में 500 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब रहे हैं। वह क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर, जैक्स कैलिस, कुमार संगकारा और डीन जोन्स जैसे महान प्लेयर को पीछे छोड़ दिया है। कोहली ने विशाखापत्तनम, पुणे, मीरपुर, कोलंबो (प्रेमदासा) और त्रिनिदाद में भी 500+ रनों की उपलब्धि हासिल की है।
विराट कोहली (6) - रांची, पुणे, विज़ाग, मीरपुर, कोलंबो, त्रिनिदाद
सचिन तेंदुलकर (5) - ग्वालियर, बेंगलुरु, ढाका, कोलंबो, शारजाह
कुमार संगकारा (5) - हंबनटोटा, कोलंबो, डंबुला, शारजाह, ढाका
डीन जोन्स (5) - एडिलेड, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ
जैक्स कैलिस (5) - डरबन, केप टाउन, ग्वालियर, सेंचुरियन, जोहान्सबर्ग
कोहली दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी भी बने हैं, जिन्होंने भारत के तीन अलग-अलग स्टेडियम में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। इससे पहले उन्होंने यह रिकॉर्ड तेंदुलकर के साथ शेयर किया था, जिन्होंने ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम और बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह उपलब्धि हासिल की थी। इन दो इंडियन क्रिकेट मास्टर्स के अलावा, इंडियन टीम या किसी भी विज़िटिंग टीम का कोई भी प्लेयर भारतीय सरजमीं पर किसी भी ग्राउंड पर 500 रन नहीं बना पाया है।
रांची में विराट कोहली का 173 का औसत वनडे क्रिकेट इतिहास में किसी प्लेयर का अपने देश के स्टेडियम में सबसे अच्छा है। जहां उन्होंने कम से कम 500 रन बनाए हैं। डीन जोन्स ने एडिलेड में अपने जबरदस्त आंकड़ों के साथ 33 साल से ज्यादा समय तक ये रिकॉर्ड अपने नाम रखा। कुल मिलाकर, ऐसे कुल 208 मौके आए हैं, जब किसी प्लेयर ने अपने देश के किसी वेन्यू पर 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें रांची में कोहली का शानदार रिकॉर्ड सबसे अलग है।
विराट कोहली (519 रन) - 173 का औसत रांची में (2013-2025)
डीन जोन्स (563 रन) - 112.60 का औसत एडिलेड में (1984-1992)
विराट कोहली (587 रन) - 97.83 का औसत विशाखापत्तनम में (2010-2023)
एबी डिविलियर्स (732) - 91.50 का औसत जोहान्सबर्ग में (2006-2018)
रॉस टेलर (779) - 86.55 का औसत नेपियर में (2006-2019)
भारतीय टीम अब तीन मैचों की सीरीज को दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में 3 दिसंबर को खेलने उतरेगी। साउथ अफ्रीका के लिए ये मैच करो या मरो का होगा भारत इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने उतरेगा।
इस ग्राउंड पर टीम इंडिया ने अभी तक सिर्फ एक वनडे मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला है, जिसमें रोहित शर्मा ने 51 रन की अर्धशतकीय पारी खेली थी तो विराट कोहली सिर्फ 11 रन ही बना सके थे और वह मुकाबला भारत 8 विकेट से जीता था। कोहली-रोहित अब शानदार फॉर्म में हैं, ऐसे में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी।
