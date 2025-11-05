Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 10 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन, आसपास भी नहीं कोई खिलाड़ी

2023 विश्व कप में कोहली ने 765 रन बनाकर सचिन के 2003 के 673 रनों के 20 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। यह टूर्नामेंट के एक संस्करण में सर्वाधिक रनों का नया कीर्तिमान है। जबकि तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन हैं। मैथ्यू हेडन ने 2007 में 659 रन बनाए थे। चौथे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 2019 में 5 शतक जड़ते हुए 648 रन ठोके थे, जबकि डेविड वॉर्नर 2019 में बनाए गए 648 रनों के साथ 5वें नंबर पर हैं।