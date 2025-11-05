Patrika LogoSwitch to English

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 10 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन, आसपास भी नहीं कोई खिलाड़ी

विराट कोहली ने अपने करियर में ढेरों कीर्तिमानों को छुआ है। कई ऐसे रिकॉर्ड भी हैं, जिन्हें तोड़ पाना किसी अन्य खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में उनके 37वें जन्मदिन पर आइए नज़र डालते हैं ऐसे रिकॉर्ड पर।

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 05, 2025

Virat Kohli

भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली। (फोटो सोर्स: ANI)

Virat Kohli Birthday Special: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का आज 37वां जमन्दिन है। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में जन्मे कोहली ने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि अब वे टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन अब भी उनके द्वारा बनाए गए कई ऐसे रिकॉर्ड हैं, जिन्हें तोड़ना भविष्य में किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं है।

सबसे ज्यादा वनडे शतक

सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड लंबे समय तक अटूट माना जाता था। लेकिन विराट कोहली ने पिछले साल 51 शतक पूरे कर इसे अपने नाम कर लिया। वर्तमान में कोई भी खिलाड़ी इस आंकड़े के करीब नहीं है, जिससे यह रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन नजर आता है।

भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान

कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं। उन्होंने 68 मैचों में 40 जीत हासिल की हैं। टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में सिर्फ तीन कप्तान ही उनसे ज्यादा मैच जीत पाए हैं। उनके आगे सिर्फ ग्रीम स्मिथ, रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉ हैं।

सबसे तेज 8000 से 13000 वनडे रन पूरे करना

वनडे क्रिकेट में कोई अन्य बल्लेबाज कोहली के आस पास भी नहीं है। उन्होंने 8000, 9000, 10000, 11000, 12000 और 13000 रन का आंकड़ा सबसे तेजी छुआ है। वनडे इतिहास में सिर्फ पांच खिलाड़ी ही 13000+ रन बना पाए हैं। सचिन तेंदुलकर (18,426) कुमार संगाकारा (14,234), रिकी पोंटिंग (13,704) और सनथ जयसूर्या (13,430) भी ऐसा कर चुके हैं।

सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार

कोहली ने करियर में 530 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 21 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। जबकि उनसे 134 मैच अधिक यानी 664 मैच खेलने वाले सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर हैं। तेंदुलकर ने 20 प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब जीते हैं। तीसरे पर शाकिब अल हसन (17) हैं। कोई सक्रिय खिलाड़ी 12 से ज्यादा अवॉर्ड नहीं जीत सका है।

एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक शतक

कोहली एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 10 वनडे शतक लगाए। वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 शतक उनके नाम हैं। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 शतक बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने भी 8 शतक ठोके।

वनडे विश्व कप के एक संस्करण में सर्वाधिक रन

2023 विश्व कप में कोहली ने 765 रन बनाकर सचिन के 2003 के 673 रनों के 20 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। यह टूर्नामेंट के एक संस्करण में सर्वाधिक रनों का नया कीर्तिमान है। जबकि तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन हैं। मैथ्यू हेडन ने 2007 में 659 रन बनाए थे। चौथे नंबर पर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने 2019 में 5 शतक जड़ते हुए 648 रन ठोके थे, जबकि डेविड वॉर्नर 2019 में बनाए गए 648 रनों के साथ 5वें नंबर पर हैं।

टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा बार 600+ रन

विराट कोहली उन पांच खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने टेस्ट सीरीज में तीन या उससे अधिक बार 600 या उससे अधिक रन बनाए हैं। केवल डॉन ब्रैडमैन (6) ने भारतीय क्रिकेट महान से अधिक बार यह आंकड़ा पार किया है। ब्रायन लारा, नील हार्वे और गैरी सोबर्स कोहली के बराबर हैं जिन्होंने तीन बार यह उपलब्धि हासिल की है। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया (2014-15), इंग्लैंड (2016) और श्रीलंका (2019) के खिलाफ 600 रन का आंकड़ा पार किया है।

वनडे और टी20 विश्व कप दोनों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी

कोहली इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे और टी20 विश्व कप दोनों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड जीता। उन्होंने टी20 विश्व कप 2014 व 2016 में और 2023 वनडे विश्व कप में यह सम्मान हासिल किया। किसी अन्य खिलाड़ी ने ICC इवेंट में एक से ज्यादा बार यह पुरस्कार नहीं जीता।

आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक रन और शतक बनाने का रिकॉर्ड

आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक रन और शतक बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। कोहली ने आईपीएल 2016 में 16 मैचों में 81.08 की शानदार औसत से 973 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने चार शतक और सात अर्धशतक भी ठोके थे। उनका उस सीजन स्ट्राइक रेट 152.03 का रहा था।

Updated on:

05 Nov 2025 09:19 am

Published on:

05 Nov 2025 08:54 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 10 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन, आसपास भी नहीं कोई खिलाड़ी

