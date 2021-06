टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का जब भी नाम आता है, तो उनकी छवि एक बेहमरीन बल्लेबाज के रूप में सामने आती है। हालांकि विराट कोहली को गेंदबाजी करना भी काफी पसंद है। फिलहाल टीम इंडिया विराट कोहली की अगुवाई में इंग्लैंड दौरे पर है। यहां टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। भारतीय टीम इंग्लैंड में इस मुकाबले से पहले प्रैक्टिस में जुटी हुई है। यहां टीम इंडिया इंट्रा स्क्वाड मैच खेल रही है। इस अभ्यास मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ी अपनी बल्लेबाज और गेंदबाजी को बेहतर बनाने में जुटे हैं। इस मैच की खास बात यह रही कि विराट कोहली इसमें बॉलिंग करते नजर आए।

राहुल को डाली इनस्विंग

प्रैक्टिस मैच में विराट कोहली ने अपनी गेंदबाजी से के.एल राहुल को काफी परेशान किया। मैच के दौरान कोहली ने राहुल को इनस्विंग डिलीवरी डाली। बीसीसीआई ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है। इसके साथ ही बीसीसीआई ने फैंस से पूछा कि आगे क्या हुआ होगा? बीसीसीआई ने फैंस को तीन विकल्प भी दिए—स्‍ट्रेट ड्राइव, डिफेंस और एलबीडब्‍ल्‍यू। विराट कोहली को जब भी मौका मिलता है वे गेंदबाजी करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के दौरान भी विराट कोहली गेंदबाजी कर चुके हैं और विकेट भी लिए हैं। हांलाकि मौजूदा समय में टीम इंडिया में कई धुरंधर गेंदबाज हैं। ऐसे में कोहली को बॉलिंग करने का मौका नहीं मिलता।

