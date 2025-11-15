विराट कोहली ने आज के दिन ही रचा था इतिहास, तोड़ दिया था सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में अपना 50वां शतक लगाने का जश्न मनाते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Virat Kohli on this Day: विराट कोहली भले ही टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं। विराट कोहली ने खेल के इतिहास में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में वे बेमिसाल है। उन्होंने इस फॉर्मेट में ऐसी-ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनके आसपास पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक समय के महान खिलाड़ियों में से एक भारत की रन मशीन कहे जाने वाले कोहली आज ही के दिन महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का एक महारिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया था?
15 नवंबर का दिन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि विराट कोहली ने क्रिकेट इतिहास को फिर से लिखा और अपना 50वां वनडे शतक बनाकर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। यह ऐतिहासिक क्षण मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में आया, जिसने दुनिया भर के लाखों प्रशंसकों को जश्न मनाने पर मजबूर कर दिया। बीसीसीआई ने अपने एक्स अकाउंट पर विराट कोहली का एक पोस्टर शेयर करते उस दिन की यादों को ताजा किया है।
विराट कोहली का हमेशा से ही वनडे क्रिकेट से गहरा जुड़ाव रहा है। यही वजह है कि टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके कोहली अब वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं। वनडे में उनके अनुशासन, लगन और बेजोड़ निरंतरता ने उन्हें एक दशक से भी ज़्यादा समय तक भारतीय बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ बनाए रखा है। लेकिन, उस रात उन्होंने महानता की सारी हदें पार कर दीं। अपना 50वां वनडे शतक लगाकर कोहली क्रिकेट इतिहास में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए और उन्होंने तेंदुलकर के 49 शतकों के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
इस पल को और भी भावुक करने वाली बात ये थी कि सचिन ख़ुद स्टैंड में मौजूद थे और उस व्यक्ति को देख रहे थे, जिसने वर्षों तक उन्हें अपना आदर्श माना था। घरेलू दर्शकों के सामने कोहली ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनकी सटीक गति से खेली गई पारी धैर्य, लय और त्रुटिहीन शॉट चयन का प्रतीक थी। इस उपलब्धि ने उन्हें फैंस के दिल में बसा दिया।
जैसे ही कोहली ने जश्न में अपना बल्ला आसमान की ओर उठाया, वानखेड़े में खुशी की लहर दौड़ गई। घरों, स्टेडियमों और फैन पार्कों में बैठे लाखों लोग इसे देखकर रोमांचित हो गए। यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था; यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसा पल था, जो लोककथा बन गया। स्टैंड्स से सचिन तेंदुलकर की गर्व भरी मुस्कान ने इसे बखूबी बयां कर दिया। क्रिकेट ने इतिहास रच दिया था।
कोहली के वनडे आंकड़े उनकी बेजोड़ निरंतरता का प्रतिबिंब हैं। 7,000 से 14,000 वनडे रनों तक हर मील का पत्थर सबसे तेज बनाने का रिकॉर्ड उनके नाम है, जो इस फॉर्मेट में उनके दबदबे को दर्शाता है। चेज मास्टर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है, उनके कई शतक दबाव की परिस्थितियों में आए हैं और अक्सर कठिन स्कोर का पीछा करते हुए उन्होंने भारत को जीत दिलाई है।
मैच- 305
पारी- 293
रन- 14255
सर्वोच्च स्कोर- 183
औसत- 57.71
स्ट्राइक रेट- 93.26
शतक- 51
अर्धशतक- 75
