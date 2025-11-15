विराट कोहली ने आज के दिन ही रचा था इतिहास, तोड़ दिया था सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

विराट कोहली का हमेशा से ही वनडे क्रिकेट से गहरा जुड़ाव रहा है। यही वजह है कि टी20 इंटरनेशनल और टेस्‍ट क्रिकेट से संन्‍यास ले चुके कोहली अब वनडे फॉर्मेट में ही खेलते हैं। वनडे में उनके अनुशासन, लगन और बेजोड़ निरंतरता ने उन्हें एक दशक से भी ज़्यादा समय तक भारतीय बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ बनाए रखा है। लेकिन, उस रात उन्होंने महानता की सारी हदें पार कर दीं। अपना 50वां वनडे शतक लगाकर कोहली क्रिकेट इतिहास में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए और उन्होंने तेंदुलकर के 49 शतकों के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।