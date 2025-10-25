विराट कोहली के पास आज इतिहास रचने का मौका, सिर्फ इतने रन बनाते ही तोड़ देंगे ये महारिकॉर्ड

भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)
Virat Kohli ODI Records: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में भारतीय टीम फिलहाल तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। पर्थ और एडिलेड में हार के बाद टीम इंडिया इस सीरीज में 0-2 से पिछड़ी हुई है। अब उस पर क्लीन स्वीप का खतरा मंडरा रहा है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तीसरे मैच में भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव हुए हैं, अर्शदीप सिंह और नीतीश रेड्डी की जगह कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई है। पहले दो मुकाबलों में फ्लॉप रहे चेज मास्टर विराट कोहली के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वह 54 रन बनाते ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे।
भारत की रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के लिए 6 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी काफी निराशाजनक रही है। वह पर्थ और एडिलेड में बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। उनके वनडे करियर में ये पहली बार हुआ, जब वह लगातार दो मैचों में शून्य पर आउट हुए। आज टीम इंडिया रन चेज करने उतरेगी, ऐसे में एक बार फिर उन पर बड़ी पारी का दबाव होगा।
इस मैच में विराट कोहली के पास श्रीलंका के पूर्व स्टार बल्लेबाज कुमार संगाकारा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। विराट आज 54 रन बनाते ही संगकारा को पछाड़ देंगे। इसके साथ ही वह वनडे क्रिकेट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। संगकारा ने 404 मैचों में 14234 रन बनाए। वहीं, कोहली 304 मैचों में अब तक 14181 रन बना चुके हैं।
सचिन तेंदुलकर - 18426
कुमार संगाकारा - 14234
विराट कोहली - 14181
रिकी पोंटिंग - 13704
सनथ जयसूर्या - 13430
वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का औसत कमाल का रहा है। उन्होंने 57.41 के बेमिसाल औसत से बल्लेबाजी की है। वनडे इतिहास में ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्लेबाजों में कोहली का औसत सर्वश्रेष्ठ है। टॉप-20 बल्लेबाजों में कोहली के अलावा सिर्फ दो बल्लेबाज एबी डीविलियर्स (53.50) और एमएस धोनी (50.57) का औसत ही 50 के ऊपर है।
