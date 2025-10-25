विराट कोहली के पास आज इतिहास रचने का मौका, सिर्फ इतने रन बनाते ही तोड़ देंगे ये महारिकॉर्ड

Virat Kohli ODI Records: ऑस्‍ट्रेलिया की मेजबानी में भारतीय टीम फिलहाल तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। पर्थ और एडिलेड में हार के बाद टीम इंडिया इस सीरीज में 0-2 से पिछड़ी हुई है। अब उस पर क्‍लीन स्‍वीप का खतरा मंडरा रहा है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। तीसरे मैच में भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव हुए हैं, अर्शदीप सिंह और नीतीश रेड्डी की जगह कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्‍णा की वापसी हुई है। पहले दो मुकाबलों में फ्लॉप रहे चेज मास्‍टर विराट कोहली के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वह 54 रन बनाते ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे।