विराट कोहली के पास आज इतिहास रचने का मौका, सिर्फ इतने रन बनाते ही तोड़ देंगे ये महारिकॉर्ड

Virat Kohli ODI Records: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम आज सिडनी में रन चेज करने उतरेगी। पिछले दो मैच में फ्लॉप रहे चेज मास्‍टर विराट कोहली के पास इस मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है।

2 min read
image

lokesh verma

Oct 25, 2025

Virat Kohli ODI Records

भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Virat Kohli ODI Records: ऑस्‍ट्रेलिया की मेजबानी में भारतीय टीम फिलहाल तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। पर्थ और एडिलेड में हार के बाद टीम इंडिया इस सीरीज में 0-2 से पिछड़ी हुई है। अब उस पर क्‍लीन स्‍वीप का खतरा मंडरा रहा है। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जा रहा है, जिसमें ऑस्‍ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया है। तीसरे मैच में भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव हुए हैं, अर्शदीप सिंह और नीतीश रेड्डी की जगह कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्‍णा की वापसी हुई है। पहले दो मुकाबलों में फ्लॉप रहे चेज मास्‍टर विराट कोहली के पास एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वह 54 रन बनाते ही एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर लेंगे।

6 महीने बाद निराशाजनक वापसी

भारत की रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के लिए 6 महीने बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी काफी निराशाजनक रही है। वह पर्थ और एडिलेड में बगैर खाता खोले ही आउट हो गए। उनके वनडे करियर में ये पहली बार हुआ, जब वह लगातार दो मैचों में शून्‍य पर आउट हुए। आज टीम इंडिया रन चेज करने उतरेगी, ऐसे में एक बार फिर उन पर बड़ी पारी का दबाव होगा।

कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

इस मैच में विराट कोहली के पास श्रीलंका के पूर्व स्‍टार बल्‍लेबाज कुमार संगाकारा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है। विराट आज 54 रन बनाते ही संगकारा को पछाड़ देंगे। इसके साथ ही वह वनडे क्रिकेट में महान बल्‍लेबाज सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। संगकारा ने 404 मैचों में 14234 रन बनाए। वहीं, कोहली 304 मैचों में अब तक 14181 रन बना चुके हैं।

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा रन

सचिन तेंदुलकर - 18426
कुमार संगाकारा - 14234
विराट कोहली - 14181
रिकी पोंटिंग - 13704
सनथ जयसूर्या - 13430

बल्‍लेबाजी औसत बेमिसाल

वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का औसत कमाल का रहा है। उन्‍होंने 57.41 के बेमिसाल औसत से बल्‍लेबाजी की है। वनडे इतिहास में ज्‍यादा रन बनाने वाले टॉप 20 बल्‍लेबाजों में कोहली का औसत सर्वश्रेष्‍ठ है। टॉप-20 बल्लेबाजों में कोहली के अलावा सिर्फ दो बल्‍लेबाज एबी डीविलियर्स (53.50) और एमएस धोनी (50.57) का औसत ही 50 के ऊपर है।

Published on:

25 Oct 2025 09:29 am

Hindi News / Sports / Cricket News / विराट कोहली के पास आज इतिहास रचने का मौका, सिर्फ इतने रन बनाते ही तोड़ देंगे ये महारिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20i सीरीज से पहले भारत को झटका, चोटिल हुआ ये ऑलराउंडर

Nitish Kumar Reddy Injured
क्रिकेट

सिर्फ बल्लेबाजी नहीं पढ़ाई में भी अव्वल रहीं Pratika Rawal, पिता का सपना पूरा करने के लिए बनीं क्रिकेटर

Pratika Rawal cricket journey
क्रिकेट

IND vs AUS 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी, भारतीय टीम में हुए 2 बड़े बदलाव

India vs Australia 3rd ODI
क्रिकेट

Asia Cup controversy: बाज नहीं आ रहे मोहसिन नकवी, किसी अज्ञात जगह छिपाई एशिया कप की ट्रॉफी

Asia Cup controversy
क्रिकेट

टीम इंडिया पर पहली बार मंडराया क्लीन स्वीप का खतरा, क्‍या सिडनी में 9 साल से जीत का सूखा खत्म कर पाएगा भारत

IND vs AUS 3rd ODI
क्रिकेट
