Virat Kohli IPL Record: कोहली ने अक्षर की गेंद पर मारा ऐसा छक्का, इस रिकॉर्ड पर अपना नाम लिखने वाले बन गए पहले क्रिकेटर

Most Boundaries in IPL: Virat Kohli आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाने के मामले में शीर्ष पर बने हुए हैं और छक्के लगाने के मामले में क्रिस गेल (357) और रोहित शर्मा (282) से पीछे हैं।

भारत•Apr 11, 2025 / 10:24 am• Vivek Kumar Singh

Most Fours and Sixes in IPL: रन मशीन के नाम से दुनियाभर में मशहूर विराट कोहली इन दिनों इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में आरसीबी के लिए अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधी दल के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा रहे हैं। गुरुवार को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भले ही आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन, विराट ने अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज करा लिया है। विराट कोहली टूर्नामेंट के इतिहास में 1000 चौके-छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस दिग्गज खिलाड़ी ने अब तक सभी 18 आईपीएल सीजन खेले हैं, उन्होंने आईपीएल 2025 के 24वें मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की।