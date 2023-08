Asia Cup 2023: एशिया कप से पहले नए अवतार में दिखे विराट कोहली, फोटो वायरल

नई दिल्लीPublished: Aug 28, 2023 03:15:20 pm Submitted by: lokesh verma

Virat Kohli New Look for Asia Cup 2023 : एशिया कप 2023 के लिए विराट कोहली नए अवतार में नजर आए हैं। किंग कोहली ने नया हेयर स्टाइल रखा है। इसका फोटो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

एशिया कप से पहले नए अवतार में दिखे विराट कोहली।

Virat Kohli New Look for Asia Cup 2023 : एशिया कप 2023 का आगाज 30 अगस्‍त से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट के तहत भारत अपना पहला मुकाबला चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान के खिलाफ 2 सितंबर को श्रीलंका में खेलेगा। भारतीय टीम जल्‍द ही एशिया कप के लिए श्रीलंका रवाना होगी। इससे पहले रन मशीन विराट कोहली नए अवतार में नजर आए हैं। किंग कोहली ने नया हेयर स्टाइल रखा है। इसका फोटो उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।