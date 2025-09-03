विराट कोहली बिना भारत आए ही फिटनेस टेस्ट में हुए पास! जडेजा-पंत समेत अब ये खिलाड़ी बाकी

Virat Kohli passed fitness test in England: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लंदन में बसने के चलते बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट से अनुपस्थित रहने पर सस्पेंस खत्म हो गया है। पूर्व भारतीय कप्तान ने कथित तौर पर इंग्लैंड में अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। इसके साथ ही वह विदेशी धरती पर फिटनेस टेस्ट कराने वाले मौजूदा खिलाड़ियों में से पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट आखिरी बार आईपीएल 2025 में खेले थे, उसके बाद वह अपने परिवार के साथ लंदन चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने वनडे सीरीज के लिए उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की उम्मीद है।
दरअसल, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार, विराट कोहली ने इंग्लैंड में ही फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। विराट ने बीसीसीआई की देखरेख में ही फिटनेस टेस्ट दिया था। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि कोहली ने इंग्लैंड में फिटनेस टेस्ट देने के लिए पहले बोर्ड से मंजूरी जरूर ली होगी। वहीं, वनडे कप्तान रोहित शर्मा समेत कुछ भारतीय खिलाड़ियों ने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट दिया है।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अभी रवींद्र जडेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, आकाशदीप और नितीश रेड्डी का फिटनेस टेस्ट होना बाकी है। ये सभी इसी महीने अपना फिटनेस टेस्ट देंगे। इन खिलाड़ियों के अलावा, जो खिलाड़ी चोट या बीमारी के कारण पहले दौर के टेस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे, वे भी इन प्लेयर्स के साथ ही टेस्ट देंगे।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास करने वाले खिलाड़ियों में रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, जितेश शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रजत पाटीदार, रवि बिश्नोई, संजू सैमसन, शिवम दुबे, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, मुकेश कुमार, हार्दिक पांड्या, सरफराज खान, तिलक वर्मा, अभिमन्यु ईश्वरन, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और यशस्वी जायसवाल शामिल हैं।