विराट कोहली बिना भारत आए ही फिटनेस टेस्ट में हुए पास! जडेजा-पंत समेत अब ये खिलाड़ी बाकी

Virat Kohli passed fitness test in England: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के लंदन में बसने के चलते बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट से अनुपस्थित रहने पर सस्पेंस खत्म हो गया है। पूर्व भारतीय कप्तान ने कथित तौर पर इंग्लैंड में अपना फिटनेस टेस्‍ट पास कर लिया है। इसके साथ ही वह विदेशी धरती पर फिटनेस टेस्ट कराने वाले मौजूदा खिलाड़ियों में से पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट आखिरी बार आईपीएल 2025 में खेले थे, उसके बाद वह अपने परिवार के साथ लंदन चले गए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले महीने वनडे सीरीज के लिए उनकी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की उम्मीद है।