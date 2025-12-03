IND vs SA 2nd ODI: विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा लगातार तीसरा शतक, बनाया खास रिकॉर्ड

Virat Kohli 53rd ODI Hundred: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन यह फैसला अब गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग देख साउथ अफ्रीका के कोच अपने बयान पर भी अफसोस कर रहे होंगे। विराट कोहली ने लगातार दूसरा शतक जड़ दिया। उन्होंने यह सैकड़ा सिर्फ 90 गेंदों में पूरा किया। कोहली ने इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 111.11 की रही। कोहली ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ 195 रन की साझेदारी कर टीम को 250 के पार पहुंचाया। यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की वनडे में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी।