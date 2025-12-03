IND vs SA 2nd ODI: विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा लगातार तीसरा शतक, बनाया खास रिकॉर्ड

विराट कोहली ने जड़ा 53वां वनडे शतक (फोटो- IANS)
Virat Kohli 53rd ODI Hundred: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन यह फैसला अब गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग देख साउथ अफ्रीका के कोच अपने बयान पर भी अफसोस कर रहे होंगे। विराट कोहली ने लगातार दूसरा शतक जड़ दिया। उन्होंने यह सैकड़ा सिर्फ 90 गेंदों में पूरा किया। कोहली ने इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 111.11 की रही। कोहली ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ 195 रन की साझेदारी कर टीम को 250 के पार पहुंचाया। यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की वनडे में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी।
साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में भी टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में टॉस हारते ही टीम इंडिया वनडे इतिहास में लगातार 20 टॉस हारने वाली पहली टीम बन गई। इससे पहले नीदरलैंड्स की टीम ने लगातार 11 टॉस गंवाए थे। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की। दोनों अभी 40 रन ही जोड़ पाए थे कि 5वें ओवर की पांचवीं गेंद पर रोहित शर्मा 14 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जायसवाल भी 22 रन बनाकर चलते बने। दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला और टीम को 100 के पार पहुंचाया।
दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को 150 के पार पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन्हें आउट करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी लेकिन विराट-ऋतुराज को परेशान भी नहीं कर पाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच की साझेदारी 150 के पार पहुंच गई। गायकवाड़ ने अपना शतक पूरा किया। यह उनके वनडे करियर का पहला शतक था। उन्होंने 83 गेंदों में 105 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने मार्को यानसन ने पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद विराट कोहली ने भी अपना शतक पूरा कर लिया।
कोहली ने सिर्फ 90 गेंदों में अपने वनडे करियर का 53वां शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। कोहली ने इस दौरान वनडे क्रिकेट में अनोखा रिकॉर्ड बना लिया। वह 11 बार लगातार 2 या दो से अधिक शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके बाद इस लिस्ट में दूसरा स्थान साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाद एबी डिविलियर्स का है, जो यह कारनामा 6 बार ही कर पाए हैं। कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 84वां शतक है। वह वनडे में 53 शतकों के अलावा टी20 में 1 और टेस्ट में 30 शतक लगा चुके हैं।
