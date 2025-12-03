3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 2nd ODI: विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा लगातार तीसरा शतक, बनाया खास रिकॉर्ड

IND vs SA वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। यह वनडे में कोहली का 53 वां शतक है। विराट किसी एक इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजी भी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 03, 2025

virat kohli 53rd odi century

विराट कोहली ने जड़ा 53वां वनडे शतक (फोटो- IANS)

Virat Kohli 53rd ODI Hundred: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच रायपुर में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लेकिन यह फैसला अब गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं भारतीय बल्लेबाजों की बैटिंग देख साउथ अफ्रीका के कोच अपने बयान पर भी अफसोस कर रहे होंगे। विराट कोहली ने लगातार दूसरा शतक जड़ दिया। उन्होंने यह सैकड़ा सिर्फ 90 गेंदों में पूरा किया। कोहली ने इस पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इस दौरान उनकी स्ट्राइक रेट 111.11 की रही। कोहली ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ 195 रन की साझेदारी कर टीम को 250 के पार पहुंचाया। यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की वनडे में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी थी।

साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में भी टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में टॉस हारते ही टीम इंडिया वनडे इतिहास में लगातार 20 टॉस हारने वाली पहली टीम बन गई। इससे पहले नीदरलैंड्स की टीम ने लगातार 11 टॉस गंवाए थे। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत की। दोनों अभी 40 रन ही जोड़ पाए थे कि 5वें ओवर की पांचवीं गेंद पर रोहित शर्मा 14 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जायसवाल भी 22 रन बनाकर चलते बने। दोनों सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने मोर्चा संभाला और टीम को 100 के पार पहुंचाया।

दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को 150 के पार पहुंचा दिया। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन्हें आउट करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी लेकिन विराट-ऋतुराज को परेशान भी नहीं कर पाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच की साझेदारी 150 के पार पहुंच गई। गायकवाड़ ने अपना शतक पूरा किया। यह उनके वनडे करियर का पहला शतक था। उन्होंने 83 गेंदों में 105 रन की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उन्होंने मार्को यानसन ने पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद विराट कोहली ने भी अपना शतक पूरा कर लिया।

कोहली ने बनाया खास रिकॉर्ड

कोहली ने सिर्फ 90 गेंदों में अपने वनडे करियर का 53वां शतक पूरा किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। कोहली ने इस दौरान वनडे क्रिकेट में अनोखा रिकॉर्ड बना लिया। वह 11 बार लगातार 2 या दो से अधिक शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके बाद इस लिस्ट में दूसरा स्थान साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाद एबी डिविलियर्स का है, जो यह कारनामा 6 बार ही कर पाए हैं। कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 84वां शतक है। वह वनडे में 53 शतकों के अलावा टी20 में 1 और टेस्ट में 30 शतक लगा चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

विराट कोहली

Updated on:

03 Dec 2025 04:46 pm

Published on:

03 Dec 2025 04:30 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 2nd ODI: विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा लगातार तीसरा शतक, बनाया खास रिकॉर्ड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SA: विराट-गायकवाड़ के शतक के बाद राहुल ने मचाया तूफान, अर्धशतक ठोक टीम इंडिया को पहुंचाया 350 के पार

Virat Kohli Ruturaj gaikwad
क्रिकेट

Ruturaj Gaikwad 100: दूसरे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ की आई आंधी, सिर्फ इतनी गेंदों में ठोक दिया शतक

Ruturaj Gaikwad 100
क्रिकेट

Year Ender 2025: यह साल भारत के लिए टेस्ट में रहा निराशाजनक, गंभीर की कोचिंग में गिरा टीम का स्तर

ENG vs IND 2nd Test
क्रिकेट

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, किए तीन बदलाव, इस खतरनाक गेंदबाज की हुई एंट्री

IND vs SA
क्रिकेट

चोट के बाद श्रेयस अय्यर का पहला वीडियो आया सामने, अपनी बहन के साथ यह चैलेंज करते हुए आए नजर

Shreyas Iyer
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.