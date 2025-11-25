Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

अच्छा तो ये होता कि विराट ODI छोड़ देते… गुवाहाटी टेस्ट में भारत को संघर्ष करता देख छलका पूर्व क्रिकेटर का दर्द

Virat Kohli: साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज में भारतीय टीम का हाल देख RCB के पूर्व स्टार श्रीवत्स गोस्वामी ने कहा कि अच्छा तो यह होता कि विराट को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए था और तब तक टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए था, जब तक उनके पास देने के लिए कुछ न हो।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 25, 2025

Virat Kohli

विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Virat Kohli: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्‍ट हारने के बाद गुवाहाटी में भी भारतीय टीम का संघर्ष जारी है। टीम इंडिया की खस्‍ता हालत देख रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व स्टार श्रीवत्स गोस्वामी को विराट कोहली की याद आई है। उन्‍होंने कहा कि कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था। ज्ञात हो कि इंग्‍लैंड दौरे से ठीक पहले भारत के पूर्व कप्तान कोहली ने अचानक टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया था, जिससे दुनिया हैरान रह गई थी। उनका यह बयान तब आया है, जब भारत का बल्ले से प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। अगर भारत दूसरा टेस्‍ट हार जाता है तो उसके लिए वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल का सफर भी बेहद मुश्किल हो जाएगा।

'टेस्ट क्रिकेट में उनकी कमी खलती है'

श्रीवत्स ने एक्‍स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "अच्छा तो यह होता कि विराट को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए था और तब तक टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए था, जब तक उनके पास देने के लिए कुछ न हो। टेस्ट क्रिकेट में उनकी कमी खलती है। सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि वह एनर्जी जो वह लाए, भारत के लिए खेलते हुए वह प्यार और जुनून, जहां उन्होंने टीम को यकीन दिलाया कि वे किसी भी हालत में जीत सकते हैं।

काफी खराब रही थी आखिरी टेस्‍ट सीरीज

कोहली की आखिरी टेस्ट सीरीज बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी थी, जो उनके लिए याद रखने लायक टूर नहीं था। सीरीज में एक शतक को छोड़कर पूर्व भारतीय कप्तान ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते दिखे थे। 10 में से 8 बार वह ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों का शिकार हुए।

हालांकि कोहली ने इस साल की शुरुआत में जे एंड के के खिलाफ दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी मैच में हिस्सा लिया था, जिससे संकेत मिला कि वह लंबे समय तक टेस्ट खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने मई में रोहित शर्मा के नक्शेकदम पर चलते हुए टेस्ट से रिटायरमेंट लेकर दुनिया को चौंका दिया।

साउथ अफ्रीका के पास 395 रनों की बढ़त

मैच की बात करें तो पहली पारी में 288 रन की बढ़त लेने के बाद साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन पहले सेशन तक तीन विकेट के नुकसान पर 107 रन बना लिए है, जिससे मेहमान टीम ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट पर कब्जा कर लिया। टोनी डी जोर्जी 21 और ट्रिस्‍टन स्‍टब्‍स 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब मेहमान टीम की कुल बढ़त 395 रनों की हो गई है।

Ind vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम की हालत देख गौतम गंभीर पर भड़के शास्त्री, बताया कहां हो गई चूक
क्रिकेट
Ravi Shastri lashed out at Gautam Gambhir

India vs South Africa Test Series 2025

25 Nov 2025 11:26 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अच्छा तो ये होता कि विराट ODI छोड़ देते… गुवाहाटी टेस्ट में भारत को संघर्ष करता देख छलका पूर्व क्रिकेटर का दर्द

