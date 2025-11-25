अच्छा तो ये होता कि विराट ODI छोड़ देते… गुवाहाटी टेस्ट में भारत को संघर्ष करता देख छलका पूर्व क्रिकेटर का दर्द

Virat Kohli: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्‍ट हारने के बाद गुवाहाटी में भी भारतीय टीम का संघर्ष जारी है। टीम इंडिया की खस्‍ता हालत देख रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व स्टार श्रीवत्स गोस्वामी को विराट कोहली की याद आई है। उन्‍होंने कहा कि कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था। ज्ञात हो कि इंग्‍लैंड दौरे से ठीक पहले भारत के पूर्व कप्तान कोहली ने अचानक टेस्ट करियर को अलविदा कह दिया था, जिससे दुनिया हैरान रह गई थी। उनका यह बयान तब आया है, जब भारत का बल्ले से प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। अगर भारत दूसरा टेस्‍ट हार जाता है तो उसके लिए वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल का सफर भी बेहद मुश्किल हो जाएगा।