Video: कोहली ने मैदान पर की भज्जी की नकल, जिसने भी देखा वो नहीं रोक पाया हंसी

इंदौर। टीम इंडिया ( Indian Team ) में जब सबसे कूल खिलाड़ी की बात होती है तो पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ( Mahendra Singh Dhoni ) का नाम जरूर आता है, लेकिन इन दिनों एमएस धोनी मैदान से दूर हैं तो ऐसे में टीम के मौजूदा कप्तान विराट कोहली ( Virat Kohli ) उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं। मंगलवार को इंदौर के होल्कर स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 मैच खेला गया। इस मैच से पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली जबरदस्त मजाकिया अंदाज में दिखे।

टीम इंडिया ने जीत के साथ किया 2020 का आगाज, श्रीलंका को दूसरे टी20 में 7 विकेट से रौंदा

लाइव टेलिकास्ट के दौरान कोहली ने की मस्ती

टॉस से पहले जब टीम ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही थी तो विराट कोहली ने भारत के दिग्गज लेग स्पिनर हरभजन सिंह ( Harbhajan Singh ) से मजे लेने शुरू कर दिए। भज्जी इस दौरान स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। इस दौरान कोहली ने हरभजन सिंह की नकल उतारकर दिखाई। कोहली ने भज्जी के बॉलिंग एक्शन की नकल की।

आप खुद देखिए कोहली और भज्जी के बीच हुए मस्ती के उन पलों को

