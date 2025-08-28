Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

DPL 2025: वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने डेब्‍यू मैच में उड़ाया गर्दा, पिता जैसी बल्लेबाजी कर जीता दिल

Virender Sehwag son Aaryavir Debut: वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने बुधवार रात अरुण जेटली स्‍टेडियम में सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए अपना डीपीएल डेब्‍यू किया। इस मुकाबले में वह अपने पिता की तरह निडरता के साथ बल्‍लेबाजी करते नजर आए।

भारत

lokesh verma

Aug 28, 2025

Virender Sehwag son Aaryavir Debut
Virender Sehwag son Aaryavir Debut: डीपीएल में अपने डेब्‍यू मैच में बल्‍लेबाजी करते आर्यवीर सहवाग। (फोटो सोर्स: स्‍क्रीन शॉट)

Virender Sehwag son Aaryavir Debut in DPL: सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के 39वें मैच को अपने नाम किया। इस टीम ने बुधवार को ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ 62 रन से जीत दर्ज की। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने भी सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए अपना डीपीएल डेब्‍यू किया। इस मुकाबले में आर्यवीर ने 16 गेंदों पर 22 रन की छोटी सी लेकिन अहम पारी खेली। बल्‍लेबाजी के दौरान वह अपने पिता की तरह ही निडरता से बल्‍लेबाजी करते आए। हालांकि मैच के हीरो मनी ग्रेवाल रहे, जिन्‍होंने विकेटों की हैट्रिक के साथ पांच शिकार किए।

सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने छह विकेट खोकर 155 रन बनाए

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने छह विकेट खोकर 155 रन बनाए। इस टीम को 25 के स्कोर पर कौशल सुमन के रूप में बड़ा झटका लगा। सुमन 11 गेंदों में महज नौ रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद आर्यवीर सहवाग 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनकी इस पारी में चार चौके शामिल थे। कप्तान जोंटी सिद्धू दो रन से ज्यादा टीम के खाते में नहीं जोड़ सके।

ये भी पढ़ें

DPL 2025: पुरानी दिल्ली-6 को 8 विकेट रौंदा, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की प्लेऑफ में धमाकेदार एंट्री
क्रिकेट
DPL 2025

किंग्स ने 48 रन तक गंवाए तीन विकेट

किंग्स 48 रन तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से युगल सैनी ने जसवीर सहरावत के साथ चौथे विकेट के लिए 74 रन जुटाते हुए टीम को संभाला। युगल सैनी 32 गेंदों में दो छक्कों और पांच चौकों की मदद से 52 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जसवीर ने 35 गेंदों में नाबाद 37 रन जुटाए। विपक्षी खेमे से रौनक वाघले ने सर्वाधिक दो शिकार किए, जबकि रोहित यादव, मयंक रावत और अखिल चौधरी को एक-एक सफलता हाथ लगी।

93 रन पर सिमटी ईस्ट दिल्ली राइडर्स

इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम 16 ओवरों में महज 93 रन पर सिमट गई। इस टीम को महज 6 रन पर सुजल सिंह (1) के रूप में झटका लगा। तीसरे ओवर की अंतिम तीन गेंदों पर क्रमश: हार्दिक शर्मा (4), शिवम त्रिपाठी (0) और अनुज रावत (0) को आउट करते हुए मनी ग्रेवाल ने हैट्रिक पूरी की।

मनी ग्रेवाल ने झटके पांच विकेट

यहां से राइडर्स की टीम संभल नहीं सकी। अर्पित राणा 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रौनक ने 19 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। 10वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे अखिल चौधरी ने 22 गेंदों में सर्वाधिक 26 रन बनाए। विपक्षी टीम के लिए मनी ग्रेवाल ने चार ओवरों में 23 रन देकर सर्वाधिक पांच शिकार किए। उनके अलावा गविंश खुराना ने दो विकेट चटकाए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

28 Aug 2025 07:12 am

Hindi News / Sports / Cricket News / DPL 2025: वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने डेब्‍यू मैच में उड़ाया गर्दा, पिता जैसी बल्लेबाजी कर जीता दिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.