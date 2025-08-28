Virender Sehwag son Aaryavir Debut in DPL: सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के 39वें मैच को अपने नाम किया। इस टीम ने बुधवार को ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ 62 रन से जीत दर्ज की। इस मैच में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने भी सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए अपना डीपीएल डेब्‍यू किया। इस मुकाबले में आर्यवीर ने 16 गेंदों पर 22 रन की छोटी सी लेकिन अहम पारी खेली। बल्‍लेबाजी के दौरान वह अपने पिता की तरह ही निडरता से बल्‍लेबाजी करते आए। हालांकि मैच के हीरो मनी ग्रेवाल रहे, जिन्‍होंने विकेटों की हैट्रिक के साथ पांच शिकार किए।