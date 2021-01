विवेक ओबेरॉय ने चैंपियंस चेतेश्वर पुजारा और जसप्रीत बुमराह के साथ किया ब्रेकफास्ट

नई दिल्ली। भारत (india) गाबा में खेले गए चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया (Australia) को 3 विकेट से हराकर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। इस रोमांचक जीत के साथ भारत ने 2.1 से सीरीज पर कब्जा कर लिया। ऋषभ पंत के अलावा जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने भी ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर अहम योगदान दिया।

Breakfast with the Champions! What an absolute pleasure hanging out and chatting with @Jaspritbumrah93 & @cheteshwar1 at #dubaiairport, so good to hear about your experiences during the historic test in person! May you guys continue to make the nation proud! 🇮🇳 pic.twitter.com/CLqLU8IJyZ