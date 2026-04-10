वानिंदु हसरंगा IPL 2026 से बाहर, अब इस विदेशी हरफनमौला को रिप्लेस कर सकती है LSG

Wanindu Hasaranga ruled out: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने आखिरकार मान लिया है कि वानिंदु हसरंगा इस आईपीएल 2026 सीजन में टीम के साथ नहीं जुड़ेंगे। वानिंदु की फिटनेस और उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता के बाद फ़्रैंचाइजी अब आगे बढ़ रही है। अगले एक-दो दिन में उनके विकल्प की घोषणा होने की उम्‍मीद है। क्रिकेट निदेशक टॉम मूडी ने केकेआर के खिलाफ मैच के दौरान इस बात की पुष्टि की। उनका संदेश साफ था कि टीम ने काफी इंतजार कर लिया है और अब वे अपनी टीम में कोई कमी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि टूर्नामेंट अब रफ्तार पकड़ रहा है।