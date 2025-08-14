ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट में ‘शेकहैंड कंट्रोवर्सी’ पर वाशिंगटन सुंदर का बड़ा खुलासा

वाशिंगटन सुंदर ने ओल्ड ट्रैफर्ड में नाबाद 101 रनों की जुझारू पारी खेली। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सुंदर ने भारत को 5वें दिन बल्लेबाजी करने में मदद की और मैच ड्रॉ कराया और सीरीज को जिंदा रखा। यह उनका पहला टेस्ट शतक था, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड की 300+ की बढ़त के जवाब में रवींद्र जडेजा के साथ शतकीय साझेदारी की। इस मैच के आखिरी दिन उस समय तनाव बढ़ गया, जब बेन स्टोक्स ने वाशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा को शतकों की ओर बढ़ता देख ड्रॉ की पेशकश करते हुए हाथ मिलाने की कोशिश की। सुंदर और जडेजा ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों के बीच वाकयुद्ध भी हुआ।