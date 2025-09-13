Asia Cup में भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने डाले हथियार, वसीम अकरम बोले- इन 2 के सामने नहीं टिकेगी पाक टीम

Wasim Akram on India vs Pakistan: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 के महामुकाबले से ठीक पहले पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने अपनी टीम को टेंशन में हैं। रविवार 14 सितंबर को होने वाली इस भिड़ंत से पहले उन्‍होंने इस बात का खतरा सता रहा है कि में भारत का स्पिन आक्रमण खासकर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती पाकिस्तान के मध्यक्रम को बुरी तरह ध्‍वस्‍त कर सकते हैं। यूएई के खिलाफ भारत के दबदबे भरे प्रदर्शन के दौरान कुलदीप ने 2.1 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट लिए थे और वरुण ने भी 2 ओवर में महज 4 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया था। इस स्पिन जोड़ी ने लय पकड़ ली है और अकरम का मानना ​​है कि पाकिस्तान इसके पूरी तरह से तैयार नहीं है।