Asia Cup में भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने डाले हथियार, वसीम अकरम बोले- इन 2 के सामने नहीं टिकेगी पाक टीम

Wasim Akram on India vs Pakistan: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 के महामुकाबले से ठीक पहले पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज वसीम अकरम ने अपनी टीम को टेंशन में हैं। रविवार 14 सितंबर को होने वाली इस भिड़ंत से पहले उन्होंने इस बात का खतरा सता रहा है कि में भारत का स्पिन आक्रमण खासकर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती पाकिस्तान के मध्यक्रम को बुरी तरह ध्वस्त कर सकते हैं। यूएई के खिलाफ भारत के दबदबे भरे प्रदर्शन के दौरान कुलदीप ने 2.1 ओवर में 7 रन देकर 4 विकेट लिए थे और वरुण ने भी 2 ओवर में महज 4 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया था। इस स्पिन जोड़ी ने लय पकड़ ली है और अकरम का मानना है कि पाकिस्तान इसके पूरी तरह से तैयार नहीं है।
सलमान आगा, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज जैसे दिग्गजों पर आधारित पाकिस्तान का मध्यक्रम उच्च दबाव में बेहतरीन कलाई के स्पिन या रहस्यमयी स्पिन के सामने ज़्यादा मैच खेलने का अनुभव नहीं रखता। विविधता और ड्रिफ्ट वाली पिचों पर इन बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। ओमान के खिलाफ भी ऐसा देखा था, जब पाकिस्तान 89/1 की स्थिति के बाद मध्यक्रम बुरी तरह से जूझने के बाद ढह गया और 120/5 पर सिमट गया यानी सिर्फ 31 रन ही बना सका।
वसीम अकरम ने कहा कि मुझे पाकिस्तान के लिए, जो समस्या नजर आती है, वह है भारत के स्पिनरों के सामने उनकी मध्यक्रम की बल्लेबाजी है। आप जसप्रीत बुमराह को तो देख सकते हैं, लेकिन वरुण और कुलदीप जैसे गेंदबाज बल्लेबाज परेशान कर सकते हैं। अगर कोई बल्लेबाज गेंद के टप्पा खाने के बाद उसे पढ़ने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि उसे अंदाजा ही नहीं है कि क्या हो रहा है।
सलमान आगा, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस जैसे पाकिस्तानी मध्यक्रम में क्षमता है, लेकिन बड़े मैचों का अनुभव कम है। हारिस ने सिर्फ 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जबकि नवाज हाल ही में इस टीम में शामिल हुए हैं। उच्च-गुणवत्ता वाली कलाई की स्पिन का सामना करने में उनकी कम क्षमता, खासकर दबाव वाले मैचों में अकरम की चिंता और भी प्रासंगिक है। भारत तीन स्पिनरों यानी कुलदीप, वरुण और अक्षर पटेल को उतारता है तो बीच के ओवरों में खेल निर्णायक साबित हो सकता है।