वह एक आधुनिक महान खिलाड़ी… वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह से अपनी तुलना पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान

Wasim Akram on Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन इतना शानदार रहा है कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने तो यहां तक कह दिया कि वह वसीम अकरम से बेहतर हैं। मुंबई इंडियंस के इस स्टार का बल्लेबाजों पर दबदबा अक्सर ऐसी तुलनाओं को जन्म देता है, क्‍योंकि पाकिस्तानी दिग्गज अकरम का भी अपने खेल के दिनों में ऐसा ही प्रभाव था। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से अपनी तुलना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बुमराह इस पीढ़ी के सबसे महान गेंदबाजों में से एक हैं और सभी फॉर्मेट में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते हैं। इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद केवल 3 टेस्ट मैच खेले, जिससे अकरम से उनकी तुलना होने लगी।