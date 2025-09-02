Patrika LogoSwitch to English

वह एक आधुनिक महान खिलाड़ी… वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह से अपनी तुलना पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान

Wasim Akram on Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह को पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने हाल ही में वसीम अकरम से बेहतर बताया था। पाकिस्‍तानी पूर्व कप्तान अकरम ने इस तुलना को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि बुमराह इस पीढ़ी के सबसे महान गेंदबाजों में से एक हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 02, 2025

Wasim Akram on Jasprit Bumrah
पूर्व पाकिस्‍तानी गेंदबाज वसीम अकरम। (फोटो सोर्स: IANS)

Wasim Akram on Jasprit Bumrah: जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन इतना शानदार रहा है कि पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वरुण आरोन ने तो यहां तक कह दिया कि वह वसीम अकरम से बेहतर हैं। मुंबई इंडियंस के इस स्टार का बल्लेबाजों पर दबदबा अक्सर ऐसी तुलनाओं को जन्म देता है, क्‍योंकि पाकिस्तानी दिग्गज अकरम का भी अपने खेल के दिनों में ऐसा ही प्रभाव था। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से अपनी तुलना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बुमराह इस पीढ़ी के सबसे महान गेंदबाजों में से एक हैं और सभी फॉर्मेट में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते हैं। इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद केवल 3 टेस्ट मैच खेले, जिससे अकरम से उनकी तुलना होने लगी।

इंग्‍लैंड में बुमराह ने अकरम को पीछे छोड़ा

जसप्रीत बुमराह ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 3 टेस्ट मैचों में 14 विकेट लिए। भारतीय तेज गेंदबाज ने 2 बार पांच विकेट लिए और इंग्लिश परिस्थितियों में सबसे सफल एशियाई तेज गेंदबाज बन गए। बुमराह ने ब्रिटेन में वसीम अकरम के 51 विकेटों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया और महान गेंदबाजों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई।

'90 के दशक और अब के गेंदबाजों में तुलना नामुमकिन'

वसीम अकरम ने जियो न्यूज के कार्यक्रम में कहा कि अलग-अलग पीढ़ियों के गेंदबाजों की तुलना करना नामुमकिन है। हालांकि, उन्होंने भारतीय सुपरस्टार की तारीफ की और उन्हें अपने आप में एक प्रतिभाशाली गेंदबाज बताया।

उन्होंने कहा कि बुमराह दुनिया के महानतम गेंदबाजों में से एक हैं। इसमें कोई शक नहीं। उनका एक्शन बेहद अनोखा है और उनकी गति भी लाजवाब है। जैसा कि मैंने कहा कि 90 के दशक और अब के गेंदबाजों की तुलना करना नामुमकिन है। वह दाएं हाथ के गेंदबाज हैं, जबकि मैं बाएं हाथ का गेंदबाज़ था।

'जैसे किसी और की शादी में दखलअंदाजी'  

पूर्व पाकिस्तानी स्टार का मानना ​​है कि इस तरह की तुलना सोशल मीडिया और पूर्व क्रिकेटरों द्वारा की जाती है। अकरम ने आधुनिक प्रतिभा को स्वीकार किया, लेकिन किसी भी तुलना से दूरी बनाए रखी।

उन्होंने आगे कहा कि हम सोशल मीडिया पर बहस देखते रहते हैं। जैसे किसी और की शादी में दखलअंदाजी करना लोग पागल हो रहे हैं। न तो मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है, न ही उसे। ये पूर्व क्रिकेटर आपस में लड़ रहे हैं। वह एक आधुनिक महान खिलाड़ी है। हम अपने जमाने के थे। हमने अपना काम किया, अलग-अलग गेंदबाजों ने अपना काम किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह गेंदबाज बहुत दिलचस्प है।

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

02 Sept 2025 06:50 am

Published on: 02 Sept 2025 06:50 am

Hindi News / Sports / Cricket News / वह एक आधुनिक महान खिलाड़ी… वसीम अकरम ने जसप्रीत बुमराह से अपनी तुलना पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान

