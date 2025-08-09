‘उसने अपना ध्यान नहीं खोया, यही एक योद्धा की पहचान’..भारतीय खिलाड़ी के प्रदर्शन से वसीम अकरम हैरान

उन्होंने एक इंटरव्यू में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ की और उनके प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बताया। वसीम अकरम ने कहा, ''जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूं तो शायद ही क्रिकेट देख रहा होता हूं, लेकिन मैं आखिरी दिन मैं इससे चिपका रहा। मोहम्मद सिराज में विकेटों की भूख थी और वे जुनून से भरे हुए थे..यह एक अविश्वनीय प्रयास था। 5 टेस्ट मैचों में लगभग 186 ओवर बॉलिंग करना और फिर भी आखिरी दिन इतना आक्रामक होना उनकी सहनशक्ति और मानसिक स्थिति को दर्शाता है।''