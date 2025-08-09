9 अगस्त 2025,

‘उसने अपना ध्यान नहीं खोया, यही एक योद्धा की पहचान’..भारतीय खिलाड़ी के प्रदर्शन से वसीम अकरम हैरान

Mohammed Siraj: इंग्लैंड के खिलाफ हालिया समाप्त पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा था।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 09, 2025

Ind vs Eng test series 2025
ओवल टेस्ट: भारत ने इंग्लैंड टीम से 6 रनों से जीत हासिल की थी ( फोटो - बीसीसीआई)

Wasim Akram on Mohammed Siraj: एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के तहत इंग्लैंड से खेले गए पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर युवा भारतीय टीम ने दुनिया भर के दिग्गजों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। अहम बात यह है कि ओवल में खेले गए सीरीज के आखिरी टेस्ट में भारतीय तेज गेंदबाजों ने जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीनी, उससे पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम भी बेहद हैरान है।

उन्होंने एक इंटरव्यू में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ की और उनके प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बताया। वसीम अकरम ने कहा, ''जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूं तो शायद ही क्रिकेट देख रहा होता हूं, लेकिन मैं आखिरी दिन मैं इससे चिपका रहा। मोहम्मद सिराज में विकेटों की भूख थी और वे जुनून से भरे हुए थे..यह एक अविश्वनीय प्रयास था। 5 टेस्ट मैचों में लगभग 186 ओवर बॉलिंग करना और फिर भी आखिरी दिन इतना आक्रामक होना उनकी सहनशक्ति और मानसिक स्थिति को दर्शाता है।''

59 वर्षीय पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ने मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ करते हुए आगे कहा, 'अब वह सहायक गेंदबाज नहीं है। वह तेज गेंदबाजी के अगुवा हैं और वे इसे पूरे दिल से कर रहे हैं। यहां तक कि जब एक कैच (हैरी ब्रूक) छूट गया तो उन्होंने अपना ध्यान नहीं खोया। यह एक योद्धा की पहचान है।'' वसीम अकरम ने यह भी कहा कि ओवल टेस्ट मैच में मैंने 5वें दिन भारत के जीतने की प्रबल संभावना जताई थी।

India vs England Test Series 2025

'उसने अपना ध्यान नहीं खोया, यही एक योद्धा की पहचान'..भारतीय खिलाड़ी के प्रदर्शन से वसीम अकरम हैरान

