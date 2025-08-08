IPL 2026 से पहले CSK फैंस को लगेगा तगड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने टीम को छोड़ने की जताई इच्छा!

Ravichandran Ashwin: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेल चुके अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन पांच बार की विजेता टीम से अलग होने के बाद 2026 सीजन से पहले मिनी नीलामी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि अश्विन वास्तव में चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ रहे हैं। इस फ्रेंचाइजी के लिए 2008-2015 तक अश्विन ने प्रतिनिधित्व किया था, और दो बार उनकी मौजूदगी में सीएसके ने आईपीएल ट्रॉफी जीती। सूत्रों ने आगे कहा, "यह लगभग तय है कि जब भी रिटेंशन की तारीखों की घोषणा होगी, CSK उन्हें रिलीज कर देगा। वह केवल नीलामी पूल में प्रवेश करेंगे।"