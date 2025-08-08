8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 से पहले CSK फैंस को लगेगा तगड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने टीम को छोड़ने की जताई इच्छा!

Ravichandran Ashwin: 221 आईपीएल मैचों के अनुभवी अश्विन ने 7.29 की शानदार इकॉनमी रेट से 187 विकेट लिए हैं। उन्होंने 118 की स्ट्राइक रेट से 833 रन भी बनाए हैं, जो उन्हें फ्रेंचाइजी के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है।

भारत

Satya Brat Tripathi

Aug 08, 2025

Ravichandran ashwin and ms dhoni
Ravichandran Ashwin and MS Dhoni: रविचंद्रन अश्विन और एमएस धोनी एक मैच से पहले अभ्यास सत्र के दौरान (Photo Credit - IANS)

Ravichandran Ashwin: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए खेल चुके अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन पांच बार की विजेता टीम से अलग होने के बाद 2026 सीजन से पहले मिनी नीलामी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि अश्विन वास्तव में चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ रहे हैं। इस फ्रेंचाइजी के लिए 2008-2015 तक अश्विन ने प्रतिनिधित्व किया था, और दो बार उनकी मौजूदगी में सीएसके ने आईपीएल ट्रॉफी जीती। सूत्रों ने आगे कहा, "यह लगभग तय है कि जब भी रिटेंशन की तारीखों की घोषणा होगी, CSK उन्हें रिलीज कर देगा। वह केवल नीलामी पूल में प्रवेश करेंगे।"

पिछले सीजन 9.75 करोड़ रुपए में था खरीदा

पिछले साल की मेगा नीलामी में अश्विन को CSK ने 9.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने के बाद वह अपनी घरेलू फ्रेंचाइजी में दोबारा शामिल हुए थे।

ये भी पढ़ें

इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 साल का क्रिकेटर बना कप्तान और रच दिया इतिहास
क्रिकेट
Zach Vukusic

IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स प्वाइंट टेबल में सबसे निचले स्थान पर था। अश्विन ने 9 मैच खेले और 9.13 के हाई इकॉनमी रेट से केवल 7 विकेट चटकाए। एक समय तो उन्हें अपने निराशाजनक प्रदर्शन के कारण प्लेइंग-11 से भी बाहर रखा गया था।

CSK में यह भी जिम्मेदारी संभाल रहे

पिछले साल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले अश्विन सीएसके के हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सुपर किंग्स अकादमी के प्रमुख के रूप में भी काम कर रहे हैं। अगर वह किसी दूसरी फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं, तो उन्हें दोनों पदों का कार्यभार छोड़ना होगा। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है।

फिलहाल, चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और वर्तमान कप्तान रुतुराज गायकवाड़ फ्रेंचाइजी अधिकारियों से मिलने और आगामी सीजन की रूपरेखा तय करने के लिए चेन्नई में हैं। 221 आईपीएल मैचों के अनुभवी अश्विन ने 7.29 की शानदार इकॉनमी रेट से 187 विकेट लिए हैं। उन्होंने 118 की स्ट्राइक रेट से 833 रन भी बनाए हैं, जो उन्हें फ्रेंचाइजी के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है।

ये भी पढ़ें

Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव एशिया कप में खेलेंगे या नहीं? भारतीय कप्तान ने खुद दिया यह हिंट
क्रिकेट
Suryakumar Yadav

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

08 Aug 2025 08:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 से पहले CSK फैंस को लगेगा तगड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने टीम को छोड़ने की जताई इच्छा!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.