‘मैं रिप्ले में भी उनकी गेंद को नहीं पढ़ सकता’, कुलदीप यादव को लेकर पाकिस्तानी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

कुलदीप के यूएई के खिलाफ शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम खुश हैं और उन्होंने उनकी जमकर तारीफ भी की है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 11, 2025

IND vs UAE Match Highlights
कप्‍तान सूर्यकुमार यादव विकेट लेने पर कुलदीप यादव को शाबाशी देते हुए। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

Kuldeep Yadav, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का दूसरा मुक़ाबला गत चैम्पियन भारत और यूएई के बीच खेला गया। इस मुक़ाबले में चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव की कहर बरपाती गेंदबाजी के सामने यूएई ने घुटने टेक दिये और यह मुक़ाबला 9 विकेट से हार गई। कुलदीप ने 2.1 ओवर में मात्र सात रन देकर चार विकेट झटके। इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।

कुलदीप के इस प्रदर्शन से पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम खुश हैं और उन्होंने उनकी जमकर तारीफ भी की है। अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'लेग-स्पिनर, गुगली, फ्लिपर…मैं भी उन्हें यहां बैठकर नहीं पढ़ सकता। रिप्ले में भी मुश्किल है। मुझे याद है जब कुलदीप युवा थे और कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े थे। वह और मोहम्मद शमी हर समय मेरे साथ रहते थे। नाश्ता, लंच, डिनर, मैच के दौरान, हर वक्त मेरे साथ। अगर नहीं खेलते थे तो भी मेरे पास बैठते थे। वे भूखे थे। कुलदीप भूखा था।'

अकरम ने आगे कहा, "मुझे याद है एक बार शमी मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। मैंने पूछा- तुम मेरे साथ क्यों आए हो? तो उसने कहा, वसीम भाई, मैं आपसे सुनना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और कहना चाहते हैं। इसका श्रेय उन्हें जाता है। मैं इन लड़कों पर गर्व करता हूं और उन्होंने अपने देश के लिए कमाल का प्रदर्शन किया है।"

मैच की बात करें तो 58 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा करने उतरी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी अच्छी शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 48 रन जोड़े। चौथे ओवर में जुनैद सिद्दीकी ने अभिषेक शर्मा को आउटकर यूएई को पहली सफलता दिलाई। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में तीन छक्के और दो चौके लगाते हुए 30 रनों की पारी खेली।

शुभमन गिल ने नौ गेंदों दो चौके और एक छक्का लगाते हुए (नाबाद 20) रन बनाये। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दो गेंदों में एक छक्का लगाते हुए (नाबाद सात) रन बनाये। भारत ने 4.3 ओवर में एक विकेट पर 60 रन बनाकर नौ विकेट से मुकाबला जीत लिया।भारत ने न केवल बड़े अंतर से मैच जीता है बल्कि अपने इरादे भी स्पष्ट कर दिए हैं कि वह इस टूर्नामेंट में किस तरह का क्रिकेट खेलने जा रहा है।

93 गेंद रहते हुए भारत ने यह मैच अपने नाम कर लिया। पहले गेंदबाजी करते हुए महज 57 रनों पर यूएई को रोका और फिर अभिषेक ने आते ही हल्ला बोल दिया। गिल ने भी पूरी तरह से साथ दिया और भारत को जीत हासिल करने के लिए मात्र 27 गेंदों का सामना किया। यूएई के लिए एकमात्र विकेट जुनैदी सिद्दीकी ने लिया।

इससे पहले आज यहां भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी यूएई के लिए आलीशान शराफ़ु और कप्तान मुहम्मद वसीम ने पहले विकेट के लिए 26 रन जोड़े। चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने आलीशान शराफू 17 गेंदों में 22 रन को आउटकर भारत को पहली सफलता दिलाई। अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने मोहम्मद जोहैब (दो) को आउटकर पवेलियन भेज दिया।

इसके बाद भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे यूएई का कोई भी बल्लेबाज अधिक देर तक पिच पर नहीं टिक सका। यूएई के नौ बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। राहुल चोपड़ा (तीन), हर्षित कौशिक (दो), हैदर अली (एक) और मोहम्मद वसीम (19) को कुलदीप यादव ने आउट किया।

आसिफ़ ख़ान (दो), ध्रुव पराशर (एक) और जुनैद सिद्दीकी (शू्न्य) को शिवम दुबे ने अपना शिकार बनाया। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के आगे यूएई की पूरी टीम 13.1 ओवर में 57 रन सिमट गई। भारत के लिए कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर में सात रन देकर चार विकेट झटके। शिवम दुबे ने दो ओवर में चार रन देकर तीन विकेट लिये। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

Published on:

11 Sept 2025 11:10 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘मैं रिप्ले में भी उनकी गेंद को नहीं पढ़ सकता’, कुलदीप यादव को लेकर पाकिस्तानी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

