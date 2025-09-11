‘मैं रिप्ले में भी उनकी गेंद को नहीं पढ़ सकता’, कुलदीप यादव को लेकर पाकिस्तानी दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

कुलदीप के इस प्रदर्शन से पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम खुश हैं और उन्होंने उनकी जमकर तारीफ भी की है। अकरम ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा, 'लेग-स्पिनर, गुगली, फ्लिपर…मैं भी उन्हें यहां बैठकर नहीं पढ़ सकता। रिप्ले में भी मुश्किल है। मुझे याद है जब कुलदीप युवा थे और कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े थे। वह और मोहम्मद शमी हर समय मेरे साथ रहते थे। नाश्ता, लंच, डिनर, मैच के दौरान, हर वक्त मेरे साथ। अगर नहीं खेलते थे तो भी मेरे पास बैठते थे। वे भूखे थे। कुलदीप भूखा था।'