Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जब किसी ने नहीं दिया भारत की महिला क्रिकेट टीम का साथ! तब मंदिरा बेदी ने उठाया था ये कदम, जानें पूरी कहानी

Women's World Cup 2025 की चैंपियन टीम इंडिया की दुनियाभर में तारीफ हो रही है लेकिन एक वक्त था, जब भारतीय महिला टीम की हालात इतनी दयनीय थी कि विदेशी टूर्स पर होटल में रहना भी मुश्किल होता था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 05, 2025

India Women's Cricket team

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और मंदिरा बेदी (फोटो- IANS)

India Women's Cricket Team: आईसीसी वूमेंस वर्ल्ड कप 2025 में खिताबी जीत ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखवा दिया है। इस समय पूरी दुनिया में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम की तारीफ हो रही है, लेकिन इस सफलता के पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। एक दौर था जब वूमेंस टीम का हालत दयनीय थी। साल 2003 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पास इग्लैंड जाने के लिए टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तब अभिनेत्री मंदिरा बेदी आगे आईं और टीम के सपनों को उड़ान भरवाने में मदद की।

मंदिरा की वजह से इंग्लैंड जा पाई टीम इंडिया

उस वक्त वूमेंस टीम का संचालन बीसीसीआई नहीं करता था। महिला क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WCAI) किसी तरह खिलाड़ियों को संभाल रही थी। बता दें कि उस समय टीम में मिताली राज, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा जैसी धुरंधर खिलाड़ी थीं, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर होटल में रहने और आने-जाने का इंतजाम तक कर पाना टीम के लिए मुश्किल था। तब मंदिरा अपने करियर में टॉप पर चल रही थीं। उस वक्त उन्हें एक डायमंड ज्वेलरी ब्रांड का ऐड मिला हुआ था। उसी दौरान उन्हें टीम की हालत का पता चला। तब उन्होंने बिना कुछ सोचे ऐड का पूरा पैसा वूमेंस टीम को दे दिया। इसी पैसे की बदौलत पूरी टीम इंग्लैंड जा पाई।

मंदिरा यहीं नहीं रुकीं, अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके उन्होंने और भी कंपनियों से पैसे जुटाए। इसके बाद तीन साल तक मंदिरा चुपचाप टीम का सहारा बनी रहीं। 2006 में महिला क्रिकेट टीम का संचालन BCCI करने लगा।

सुनील गावस्कर की बहन ने बताया सच

भारतीय क्रिकेट इतिहास के महान बल्लेबाजों में से एक सुनील गावस्कर की बहन नूतन गावस्कर उस वक्त WCAI में थीं। उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड के एक दौरे पर हमारे पास होटल में रहने तक का पैसा नहीं था। लड़कियां को एनआरआई परिवारों के घरों में रहना पड़ा था। जब टीम को इंग्लैंड जाना था तो मंदिरा ने टीम के लिए अपनी मेहनत की कमाई से टिकट बुक किए, यह बात आज तक किसी को नहीं पता।

हैरान करने वाली बात ये है कि मंदिरा ने कभी इस बारे में किसी को नहीं बताया। वह नहीं चाहती थीं कि सबको पता चले। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई पोस्ट, बस चुपचाप मदद की और करती चली गईं। आज जब हरमनप्रीत की टीम ने वर्ल्ड कप जीता है तो पूरी दुनिया BCCI की तारीफ कर रही है लेकिन इस जीत में कहीं न कहीं मंदिरा बेदी का योगदान अतुलनीय है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

05 Nov 2025 09:46 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जब किसी ने नहीं दिया भारत की महिला क्रिकेट टीम का साथ! तब मंदिरा बेदी ने उठाया था ये कदम, जानें पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 में एमएस धोनी खेलेंगे या नहीं? CSK के सीईओ ने ‘कैप्टन कूल’ को लेकर दिया यह अपडेट

MS Dhoni
क्रिकेट

IND VS SA Test Sereis: तीन मैच में इस धाकड़ बल्लेबाज ने ठोके 488 रन, फिर भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नहीं मिली जगह

Karun Nair
क्रिकेट

ICC Men’s T20 Rankings: अभिषेक नंबर-1 बल्लेबाज, बॉलिंग में वरुण टॉप पर बरकरार, हार्दिक को नुकसान

Abhishek Sharma
क्रिकेट

वूमेंस वर्ल्डकप जीता भारत, लेकिन पाकिस्तान को होगा फायदा, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने समझाई पूरी बात

Pakistan Women's Cricket Team
क्रिकेट

IND vs SA: फिर टूटी मोहम्मद शमी की उम्मीदें, अर्शदीप भी ड्रोप, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे ये 15 खिलाड़ी

Mohammed Shami
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.