कौन हैं 14.20 करोड़ में बिकने वाले कार्तिक शर्मा, बने IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ियों ने सबको चौंका दिया। राजस्थान के 19 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। यह राशि उनके बेस प्राइस (30 लाख रुपये) से करीब 47 गुना अधिक है। कार्तिक अब IPL इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। इसी नीलामी में उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर को भी CSK ने इतनी ही राशि में खरीदा।