कौन हैं 14.20 करोड़ में बिकने वाले कार्तिक शर्मा, बने IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी

विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा (फाइल फोटो)
IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ियों ने सबको चौंका दिया। राजस्थान के 19 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। यह राशि उनके बेस प्राइस (30 लाख रुपये) से करीब 47 गुना अधिक है। कार्तिक अब IPL इतिहास के संयुक्त रूप से सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। इसी नीलामी में उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर को भी CSK ने इतनी ही राशि में खरीदा।
कार्तिक पर पहली बोली मुंबई इंडियंस ने लगाई। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच जबरदस्त बोली-जंग चली। बाद में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) भी इसमें शामिल हो गई। अंततः CSK ने KKR और SRH को पछाड़ते हुए 14.20 करोड़ रुपये में सौदा पक्का किया। बोली की रफ्तार इतनी तेज थी कि कीमत 10 करोड़ के पार पहुंच गई। CSK ने इस नीलामी में दो अनकैप्ड खिलाड़ियों पर कुल 28.40 करोड़ रुपये खर्च किए।
कार्तिक शर्मा राजस्थान के उभरते हुए क्रिकेट सितारे हैं। दाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक लंबे छक्के लगाने और निचले क्रम में फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 26 अप्रैल 2006 को हुआ। मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले कार्तिक ने स्ट्रीट क्रिकेट से शुरुआत की और फिर राजस्थान की अंडर-14, अंडर-16 और अंडर-19 टीमों तक का सफर तय किया।
— पिछले साल राजस्थान की सीनियर टीम से डेब्यू।
— रणजी ट्रॉफी 2024-25 में डेब्यू मैच में ही शतक (उत्तराखंड के खिलाफ 113 रन)।
— विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में राजस्थान के लिए सर्वाधिक रन (9 मैचों में 445 रन)।
— टी20 करियर: 12 मैचों में 334 रन, लगभग 163 का स्ट्राइक रेट, 28 छक्के।
— सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2025-26 में विस्फोटक प्रदर्शन, जहां बड़े शॉट्स और हाई स्ट्राइक रेट ने स्काउट्स का ध्यान खींचा।
कार्तिक की सबसे बड़ी खासियत डेथ ओवरों में बड़े शॉट्स लगाना और चौकों से ज्यादा छक्के जड़ना है। केविन पीटरसन और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने उनकी तारीफ की है और उन्हें भविष्य का बड़ा सितारा बताया है। हाल ही में JSW स्पोर्ट्स ने भी उन्हें अपने साथ जोड़ा है।
चेन्नई सुपर किंग्स ने युवा भारतीय प्रतिभाओं पर बड़ा दांव लगाया है। कार्तिक शर्मा के साथ-साथ लेफ्ट-आर्म स्पिन ऑलराउंडर प्रशांत वीर को भी 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया। CSK की यह रणनीति लंबे समय के लिए टीम को मजबूत करने की है, खासकर विकेटकीपर-फिनिशर और पावर-हिटिंग की जरूरत को ध्यान में रखते हुए।
इस नीलामी में अनकैप्ड खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड तोड़े:
— कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर: 14.20 करोड़ रुपये प्रत्येक (संयुक्त रिकॉर्ड)।
— औकिब नबी दार (जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज): दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपये में खरीदा।
ये सौदे दिखाते हैं कि घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ी अब करोड़पति बन रहे हैं। कार्तिक शर्मा जैसे खिलाड़ी IPL का भविष्य माने जा रहे हैं। CSK की येलो आर्मी में शामिल होकर वे एमएस धोनी की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
