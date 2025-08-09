कौन है वर्ल्ड क्रिकेट का दूसरा ‘वीरेंद्र सहवाग’? 2015 वर्ल्डकप के चैंपियन कप्तान ने बताया नाम

भारतीय टेस्ट टीम के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने दो शतकीय पारी खेली। उन्होंने कई मुकाबलों में काफी तेज शुरुआत दी। उन्होंने टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन में अपना योगदान भी दिया। इस प्रदर्शन से वह एक बार फिर सुर्खियों में छा गए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भी उनकी जमकर तारीफ की है। माइकल क्लार्क ने बताया कि यशस्वी जायसवाल ऐसे बल्लेबाज हैं जिसकी बल्लेबाजी को देखकर उन्हें वीरेंद्र सहवाग की याद आती है।
भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 टेस्ट मैचों की सीरीज पांचवें टेस्ट के रिव्यू के दौरान क्लार्क ने जायसवाल की खूब तारीफ की, जिन्होंने पांचवें टेस्ट की दूसरी पारी में 118 रन बनाए थे। जायसवाल की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम ने उस टेस्ट को 6 रन से जीतकर सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली। माइकल क्लार्क ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि पहले दिन पिच देखने के बाद किसी ने भी उम्मीद की होगी कि यह मैच 5 दिन तक चलेगा। पहली पारी में दोनों टीमों ने सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया।"
उन्होंने आगे कहा, "पहली पारी में विकेट काफी हरी थी और फिर दूसरी पारी में भारत का 396 रन तक पहुंचना मैच को बदलने वाला साबित हुआ। दूसरी पारी में बल्लेबाजी परिस्थितियां आसान हो गईं। लेकिन जिस तरह से जायसवाल खेलते हैं, वह कमाल है। मुझे लगता है कि वह आने वाले समय में सुपरस्टार होंगे जो काफी कुछ क्रिकेट में हासिल करेंगे। उनकी बल्लेबाजी मुझे वीरेंद्र सहवाग जैसी लगती है।"
सहवाग की बल्लेबाजी को याद करते हुए क्लार्क ने कहा कि जब सहवाग पिच पर होते थे तो उन्हें रोकना असंभव होता था, अब जायसवाल की बल्लेबाजी में भी ऐसी ही झलक नजर आती है। मुझे लगता है कि वह एक अविश्वसनीय खिलाड़ी हैं। बहुत प्रतिभाशाली है।"