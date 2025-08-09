कौन है वर्ल्ड क्रिकेट का दूसरा ‘वीरेंद्र सहवाग’? 2015 वर्ल्डकप के चैंपियन कप्तान ने बताया नाम

भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई 5 टेस्ट मैचों की सीरीज पांचवें टेस्ट के रिव्यू के दौरान क्लार्क ने जायसवाल की खूब तारीफ की, जिन्होंने पांचवें टेस्ट की दूसरी पारी में 118 रन बनाए थे। जायसवाल की इस पारी की बदौलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 374 रन का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम ने उस टेस्ट को 6 रन से जीतकर सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली। माइकल क्लार्क ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि पहले दिन पिच देखने के बाद किसी ने भी उम्मीद की होगी कि यह मैच 5 दिन तक चलेगा। पहली पारी में दोनों टीमों ने सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया।"