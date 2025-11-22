नहीं रहा दिल्ली का पहला टेस्ट क्रिकेटर… जानें कौन था क्रिकेट समेत तीन खेलों में महारत रखने वाला ये खिलाड़ी

Delhi first Test cricketer Prakash Bhandari Dies: दिल्ली की क्रिकेट, गोल्फ और ब्रिज के खिलाड़ी अपने साथी प्रकाश भंडारी की शोक सभा में शामिल होने के लिए आज (शनिवार) को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एकत्रित होंगे। प्रकाश भंडारी भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में खेलने वाले दिल्ली के पहले क्रिकेटर थे। उन्होंने भारत की गोल्फ और ब्रिज में भी नुमाइंदगी की। वे 90 साल के थे। उनका बुधवार 19 नवंबर को निधन हो गया था।