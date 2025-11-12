विराट-रोहित और बुमराह IPL 2026 के ऑक्शन में उतरे तो किस पर लगेगी सबसे बड़ी बोली? पूर्व आरसीबी स्टार ने बताया नाम

विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के रिटेंशन की समय सीमा 15 नवंबर के करीब आते ही हर कोई उत्साहित है। सभी फ्रैंचाइजी जहां अपनी सूची को अंतिम रूप दे रही हैं, वहीं फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि दिसंबर में होने वाले मिनी ऑक्शन में किन बड़े नामों को शामिल किया जा सकता है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने एक दिलचस्प परिकल्पना की है? उन्होंने कहा कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह तीनों दिग्गज एक साथ नीलामी में उतरें तो सबसे बड़ी बोली किस पर लगेगी? उन्होंने तर्क के साथ बताया कि वह कौन हो सकता है?
मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर फैंस से दिलचस्प सवाल करते हुए खुद तर्क के साथ इसका जवाब दिया। कैफ ने तर्क दिया कि जसप्रीत बुमराह का मैच जिताने वाला प्रभाव उन्हें एक पीढ़ी का खिलाड़ी बनाता है, जो नीलामी की गतिशीलता में सुपरस्टार बल्लेबाजों से भी ज्यादा मूल्यवान हैं। उन्होंने कहा कि रोहित-विराट और बुमराह में सबसे ज़्यादा पैसे जसप्रीत को ही मिलेंगे। क्योंकि उनके जैसा गेंदबाज पीढ़ी में एक बार ही आता है। वह अपनी टीम के लिए जिस तरह का काम करते हैं, वह असाधारण है।
कैफ ने मैदान के बाहर विराट कोहली के बेजोड़ कद को भी स्वीकार किया, लेकिन ब्रांड वैल्यू और क्रिकेट वैल्यू के बीच गहरा अंतर बताया। उन्होंने कहा कि विराट बल्लेबाज हैं, हो सकता है आपको उनके जैसे और भी मिल जाएं, लेकिन विराट ब्रांड हैं। उन्होंने समझाया कि आजकल विराट ब्रांड का बहुत महत्व है। कैफ ने आगे कहा कि आईपीएल टीमें "बिजनेस फर्स्ट" मानसिकता के साथ काम करती हैं और शीर्ष खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने वाले और व्यावसायिक संपत्ति दोनों के रूप में देखती हैं।
उन्होंने कहा कि जो भी फ्रैंचाइज़ी आईपीएल में शामिल होती है या कोई टीम खरीदती है, वह बिजनेस करने आती है। उन्होंने पैसा लगाया है, इसलिए वे पैसा कमाना चाहते हैं। यह आसान है। वे यहां किसी पर एहसान करने या खिलाड़ियों को निखारने नहीं आए हैं और जो ऐसा कहता है वह सब बकवास है। कैफ ने आगे कहा कि अगर आप पूछेंगे कि उनमें से सबसे बड़ा मैच-विजेता कौन है तो भी मैं बुमराह को विराट से कहीं आगे रखूंगा।
