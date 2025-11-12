विराट-रोहित और बुमराह IPL 2026 के ऑक्शन में उतरे तो किस पर लगेगी सबसे बड़ी बोली? पूर्व आरसीबी स्टार ने बताया नाम

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के रिटेंशन की समय सीमा 15 नवंबर के करीब आते ही हर कोई उत्साहित है। सभी फ्रैंचाइजी जहां अपनी सूची को अंतिम रूप दे रही हैं, वहीं फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि दिसंबर में होने वाले मिनी ऑक्‍शन में किन बड़े नामों को शामिल किया जा सकता है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने एक दिलचस्प परिकल्पना की है? उन्‍होंने कहा कि अगर विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह तीनों दिग्‍गज एक साथ नीलामी में उतरें तो सबसे बड़ी बोली किस पर लगेगी? उन्‍होंने तर्क के साथ बताया कि वह कौन हो सकता है?