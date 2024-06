WI vs NZ Pitch Report: त्रिनिदाद में बोल्ट और हेनरी उड़ाएंगे स्टंप्स या रसेल और हेटमायर करेंगे छक्के चौकों की बरसात? पढ़ें पिच रिपोर्ट

WI vs NZ Trinidad Pitch Report: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) के ग्रुप C में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड (West Indies vs New Zealand) के बीच एक रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाजों पर नजर रहेगी तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज ब्रायन लारा स्टेडियम (Brian Lara Stadium, Trinidad) में तहलका मचा सकते हैं।