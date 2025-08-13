13 अगस्त 2025,

WI vs PAK 3rd ODI: जब सो रहा था हिन्दुस्तान तब रौंदा जा रहा था पाकिस्तान, वेस्‍टइंडीज ने 202 रन पीटकर 34 साल बाद जीती सीरीज

WI vs PAK 3rd ODI Highlights: वेस्‍टइंडीज ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में पाकिस्‍तान को 202 रनों से रौंदकर बड़ी जीत दर्ज की है। इस तरह वेस्टइंडीज ने 34 साल के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्‍तान को वनडे सीरीज में रौंदते हुए सीरीज 2-1 से जीत ली है।

भारत

lokesh verma

Aug 13, 2025

WI vs PAK 3rd ODI Highlights
WI vs PAK 3rd ODI Highlights: विकेट लेने की खुशी मनाते वेस्‍टइंडीज के गेंदबाज जायडेन सील्‍स। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

WI vs PAK 3rd ODI Highlights: पाकिस्‍तान और वेस्‍टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मंगलवार रात त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया। इस निर्णायक मुकाबले में वेस्‍टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 202 रन से बड़ी जीत दर्ज की है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए शाई होप के शतक की बदौलत स्‍कोर बोर्ड पर 294 रन लगाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 29.2 ओवर में महज 92 रन पर सिमट गई। जायडेन सील्स ने अकेले छह विकेट चटकाए। पाकिस्‍तान के पांच बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने पाकिस्‍तान को 34 साल बाद वनडे सीरीज में रौंदते हुए सीरीज 2-1 से जीत ली है।

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी

मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। वेस्टइंडीज की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी, मगर उसे महज 10 रन पर ब्रैंडन किंग (5) के रूप में बड़ा झटका लग गया। यहां से इविन लुईस ने कीसी कार्टी के साथ दूसरे विकेट के लिए 47 रन जोड़ते हुए मेजबान टीम को संभाला। लुईस 54 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कार्टी ने 45 गेंदों में 17 रन टीम के खाते में जोड़े।

महज 68 के स्‍कोर पर तीन विकेट खो चुकी थी विंडीज

टीम 68 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान शाई होप ने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ चौथे विकेट के लिए 45 रन जोड़ते हुए टीम को 100 के पार पहुंचा दिया। रदरफोर्ड 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान ने रोस्टन चेज के साथ पांचवें विकेट के लिए 64 रन जोड़ते हुए टीम को संकट से उबारा। चेज ने वेस्टइंडीज के खाते में 36 रन जोड़े।

शाई होप ने 94 गेंदों पर बनाए 120 रन

शाई होप ने कप्तानी पारी खेलते हुए जस्टिन ग्रीव्स के साथ मोर्चा संभाला। दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए 110 रन की अटूट साझेदारी हुई, जिसने टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। कप्तान ने 94 गेंदों में नाबाद 120 रन की पारी खेली, जिसमें पांच छक्के और 10 चौके शामिल थे, जबकि ग्रीव्स ने 24 गेंदों में दो छक्के और चार चौकों के साथ नाबाद 43 रन बनाए। इस तरह वेस्‍टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से नसीम शाह और अबरार अहमद ने दो-दो शिकार किए, जबकि सईम अयूब और मोहम्मद नवाज ने एक-एक विकेट चटकाया।

8 बल्‍लेबाज दहाई के अंक तक नहीं पहुंच सके

वेस्‍टइंडीज के 295 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पाकिस्‍तान की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसने महज शून्‍य के स्‍कोर पर सलामी बल्‍लेबाज साईम अयूब का विकेट खो दिया। इसके बाद तो जैसे विकेटों का पतझड़ लग गया और पूरी टीम महज 92 रन पर आलऑउट हो गई। सलमान आगा ने सबसे ज्‍यादा 30 रन तो मोहम्‍मद नवाज ने 23 रन बनाए, वहीं हसन नवाज ने 13 रन बनाए। इसके अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज दहाई के अंक तक नहीं पहुंच सका। बाबर आजम से लेकर मोहम्‍मद रिजवान तक सब फिर से फेल रहे।

Published on:

13 Aug 2025 06:51 am

WI vs PAK 3rd ODI: जब सो रहा था हिन्दुस्तान तब रौंदा जा रहा था पाकिस्तान, वेस्‍टइंडीज ने 202 रन पीटकर 34 साल बाद जीती सीरीज

