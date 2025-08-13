WI vs PAK 3rd ODI Highlights: पाकिस्‍तान और वेस्‍टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला मंगलवार रात त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया। इस निर्णायक मुकाबले में वेस्‍टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 202 रन से बड़ी जीत दर्ज की है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए शाई होप के शतक की बदौलत स्‍कोर बोर्ड पर 294 रन लगाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 29.2 ओवर में महज 92 रन पर सिमट गई। जायडेन सील्स ने अकेले छह विकेट चटकाए। पाकिस्‍तान के पांच बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। इसके साथ ही वेस्टइंडीज ने पाकिस्‍तान को 34 साल बाद वनडे सीरीज में रौंदते हुए सीरीज 2-1 से जीत ली है।