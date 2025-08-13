WI vs PAK 3rd ODI: वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ ODI क्रिकेट में दर्ज की सबसे बड़ी जीत

WI vs PAK 3rd ODI Highlights: वेस्टइंडीज ने मंगलवार रात ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 202 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज ने 1991 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीती है। वेस्टइंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में यह रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 2015 में क्राइस्टचर्च में 150 रन से हराया था। बता दें कि वेस्‍टइंडीज की टीम लंबे समय से लगातार हार से जूझ रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ मिली यह सीरीज जीत उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।