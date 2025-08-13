13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

WI vs PAK 3rd ODI: वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ ODI क्रिकेट में दर्ज की सबसे बड़ी जीत

WI vs PAK 3rd ODI Highlights: वेस्‍टंडीज ने पाकिस्‍तान के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। विंडीज ने सीरीज के आखिरी निर्णायक वनडे में 202 रनों के अंतर से जीत हसिल करते हुए सीरीज 2-1 से अपने नाम की है।

भारत

lokesh verma

Aug 13, 2025

WI vs PAK 3rd ODI Highlights
WI vs PAK 3rd ODI Highlights: जीत की खुशी मनाते वेस्‍टइंडीज के खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/windiescricket)

WI vs PAK 3rd ODI Highlights: वेस्टइंडीज ने मंगलवार रात ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेले गए तीसरे वनडे में पाकिस्तान को 202 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज ने 1991 के बाद पाकिस्तान के खिलाफ पहली वनडे सीरीज जीती है। वेस्टइंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में यह रनों के मामले में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 2015 में क्राइस्टचर्च में 150 रन से हराया था। बता दें कि वेस्‍टइंडीज की टीम लंबे समय से लगातार हार से जूझ रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ मिली यह सीरीज जीत उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है।

वेस्टइंडीज की ओवरऑल ODI में चौथी सबसे बड़ी जीत 

वहीं, ओवरऑल वेस्टइंडीज की वनडे क्रिकेट इतिहास की ये चौथी सबसे बड़ी जीत है। कैरेबियन टीम ने 2011 में नीदरलैंड को 215 रन से हराकर वनडे की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। 2010 में इस टीम ने कनाडा को 208 रन से हराकर अपनी दूसरी और 2014 में न्यूजीलैंड को 203 रन से हराकर तीसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी।

ये भी पढ़ें

WI vs PAK 3rd ODI: शाई होप ने पाकिस्तान का मार-मारकर किया बुरा हाल, अपने नाम दर्ज किया ये बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
Shai Hope ODI Record

वेस्‍टइंडीज ने आखिरी 10 ओवर में कूटे 119 रन

मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज 40 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी थी। कप्तान शाई होप 67 गेंद पर 60 और रोस्टन चेज 26 गेंद पर 30 रन बनाकर खेल रहे थे। यहां मैच पर पाकिस्तान की पकड़ दिख रही थी। लेकिन, आखिरी 10 ओवरों में वेस्टइंडीज ने 119 रन बनाए। होप ने आखिरी 27 गेंद पर 60 रन बनाए। वहीं, ग्रिव्स ने 24 गेंद पर 43 रन ठोके। इन दोनों की रनों की आतिशबाजी ने वेस्टइंडीज को 294 तक पहुंचा दिया।

जायडेन सिल्स के सामने पूरी तरह बिखरी पाकिस्‍तान की टीम

295 का लक्ष्य हासिल करने उतरी पाकिस्तान तेज गेंदबाज जायडेन सिल्स के सामने पूरी तरह बिखर गई। सिल्स ने 7.2 ओवर में 18 रन देकर 6 विकेट लिए। सायम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, कप्तान रिजवान सभी को 23 रन के अंदर सिल्स ने पवेलियन भेज दिया। इनमें सिर्फ बाबर आजम थे, जिनका खाता खुला, वे 9 रन बनाकर आउट हुए। सिल्स ने नसीम शाह और हसन अली का विकेट भी लिया। 2 विकेट गुडाकेश मोती और एक विकेट रोस्टन चेज को मिला।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

13 Aug 2025 10:27 am

Hindi News / Sports / Cricket News / WI vs PAK 3rd ODI: वेस्टइंडीज ने रचा इतिहास, पाकिस्तान के खिलाफ ODI क्रिकेट में दर्ज की सबसे बड़ी जीत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.