सिर्फ एक फॉर्मेट के कोच रह जाएंगे गौतम गंभीर? वनडे सीरीज में हार के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर की सलाह

IND vs NZ ODI Series 2026: भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। यह न्यूजीलैंड की भारतीय सरजमीं पर 37 साल बाद पहली वनडे सीरीज जीत है। इससे पहले जब-जब न्यूजीलैंड की टीम वनडे सीरीज के लिए भारत आई थी, उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया को एक और शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है। इससे पहले इसी कीवी टीम ने भारतीय टीम को भारतीय सरजमीं पर पहली बार टेस्ट सीरीज में मात दी थी। इसके बाद से ही गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर जमकर आलोचना हो रही है।