ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम को लगी ‘चोट’, 3 स्टार खिलाड़ी हुए बाहर, कप्तान भी इंजर्ड

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले लगता है कि न्‍यूजीलैंड की टीम को किसी की नजर लग गई। विल ओ'रूर्के, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन चोट के चलते बाहर हो गए हैं तो सीमित ओवरों के कप्तान मिचेल सैंटनर पेट की सर्जरी कराने वाले हैं, जिसमें एक महीने का समय लगेगा।

भारत

lokesh verma

Aug 26, 2025

New Zealand Cricket Team
न्‍यूजीलैंड क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

न्यूजीलैंड की टीम को घरेलू गर्मियों के सीजन से पहले बैक-टू-बैक कई बड़े झटके लगे हैं। विल ओ'रूर्के, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन अगले महीने बे ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली चैपल-हैडली ट्रॉफी टी20 सीरीज से चोट के चलते बाहर हो गए हैं। वहीं, सीमित ओवरों के कप्तान मिचेल सैंटनर को लेकर भी चिंताएं हैं, जिन्हें द हंड्रेड में खेलते समय कमर में दर्द हुआ था और वे अब घर लौट आए हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर की पेट की सर्जरी होगी, जिसमें लगभग एक महीने का समय लगेगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कीवी टीम को उनकी भी कमी खल सकती है।

ओ'रूर्के कम से कम 3 महीने के लिए बाहर 

ओ'रूर्के की पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है, जिसके कारण ये 24 वर्षीय तेज गेंदबाज कम से कम तीन महीने तक मैदान से बाहर रहेगा। यह चोट उन्‍हें इस महीने की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान लगी थी। वह अब घर लौट आए हैं और अब दोबारा जांच से पहले एक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग प्रोग्राम से गुजरेंगे।

विल के लिए बहुत दुखी हूं- रॉब वाल्टर

मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि हम इस समय विल के लिए बहुत दुखी हूं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने अपने करियर की शानदार शुरुआत की है और इसलिए स्वाभाविक रूप से जब इस तरह की चोट लगती है तो निराशा होती है, लेकिन वह एक दृढ़ खिलाड़ी हैं और कड़ी मेहनत करने और मजबूती से वापसी करेगा। ओ'रूर्के गर्मियों के शुरुआती सीमित ओवरों के मैचों से बाहर हो गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया (1-4 अक्टूबर), इंग्लैंड (18 अक्टूबर - 1 नवंबर) और वेस्टइंडीज (5-22 नवंबर) के दौरे शामिल हैं।

ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन भी लंबे समय के लिए बाहर

वहीं, ग्लेन फिलिप्स कमर की चोट से उबर रहे हैं, जिसके कारण उन्हें ज़िम्बाब्वे सीरीज़ से बाहर होना पड़ा था। एक महीने के बाद उनकी स्थिति का फिर से आकलन किया जाएगा। जबकि फिन एलन अपने दाहिने पैर की सर्जरी के बाद लंबे समय तक ब्रेक पर रहेंगे, जिससे वे तीन महीने तक बाहर रहेंगे। वाल्टर ने स्वीकार किया कि ग्लेन और फिन की सेवाओं को खोना निराशाजनक है, जिन्होंने हाल के दिनों में हमारे टी20 सेटअप में महत्वपूर्ण बल्लेबाज़ी भूमिकाएं निभाई हैं।

