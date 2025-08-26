ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम को लगी ‘चोट’, 3 स्टार खिलाड़ी हुए बाहर, कप्तान भी इंजर्ड

न्यूजीलैंड की टीम को घरेलू गर्मियों के सीजन से पहले बैक-टू-बैक कई बड़े झटके लगे हैं। विल ओ'रूर्के, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन अगले महीने बे ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाली चैपल-हैडली ट्रॉफी टी20 सीरीज से चोट के चलते बाहर हो गए हैं। वहीं, सीमित ओवरों के कप्तान मिचेल सैंटनर को लेकर भी चिंताएं हैं, जिन्हें द हंड्रेड में खेलते समय कमर में दर्द हुआ था और वे अब घर लौट आए हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर की पेट की सर्जरी होगी, जिसमें लगभग एक महीने का समय लगेगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कीवी टीम को उनकी भी कमी खल सकती है।