IPL 2020 : Delhi Capitals को झटका, Chris Woakes ने लिया नाम वापस, दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज को मिला मौका

नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी टीम दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) के हरफनमौला और शानदार फॉर्म में चल रहे क्रिस वोक्स (Chris Woakes) ने आईपीएल के 13वें सीजन से नाम वापस ले लिया है। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि उन्होंने अपना नाम क्यों वापस लिया है। अब उनकी जगह डीसी (DC) ने अपनी टीम में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्ट्जे (Enrich Nortje) को शामिल किया है।

पहली बार आईपीएल में खेलेंगे नार्ट्जे

26 साल के एनरिक नॉर्ट्जे पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) की टीम में थे, लेकिन कंधे की चोट के कारण आईपीएल का एक भी मैच खेल नहीं पाए थे। इस लिहाज से अगर इस साल दिल्ली कैपिटल्स की ओर से उन्हें मैच खेलने का मौका मिलता है तो यह उनका आईपीएल में डेब्यू मैच होगा। नार्ट्जे ने कहा कि वह दिल्ली कैपिटल्स की टीम से जुड़ कर बेहद खुश हैं। यह उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा।

दक्षिण अफ्रीका के उदीयमान खिलाड़ी का जीता है अवॉर्ड

नॉर्ट्जे ने पिछले साल ही टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया है। वह अब तक छह टेस्ट, सात वनडे तथा तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। बता दें की नॉर्ट्जे को इस साल दक्षिण अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी चुना गया है। इसलिए दिल्ली कैपिटल्स ने वोक्स की जगह उन्हें टीम में शामिल करने का फैसला किया है। दिल्ली की टीम ने पिछले साल नीलामी में वोक्स पर डेढ़ करोड़ रुपए की रकम खर्च की थी।

बता दें कि आईपीएल का 13वां सीजन इस बार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 19 सितंबर से शुरू होगा। इसका फाइनल मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा।

And we can't wait to watch you steam in and let it rip 🔥



Welcome to the Capitals, @AnrichNortje02 🙌🏻#WelcomeAnrich#IPL2020 #YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/ZyoPm0Cw5v