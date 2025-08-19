WDPL 2025: श्वेता सहरावत की कप्तानी पारी, साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 15 रन से हराया

इसके जवाब में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने शानदार शुरुआत की। कप्तान प्रिया पुनिया ने वंशिका लीला के साथ पहले विकेट के लिए 3.3 ओवरों में 30 रन जोड़े। कप्तान प्रिया 10 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। वंशिका लीला ने टीम के खाते में सर्वाधिक 17 रन का योगदान दिया। उनकी इस पारी में तीन चौके शामिल रहे। इनके अलावा उर्वशी गुप्ता ने 11 रन बनाए, लेकिन राइडर्स आठ ओवरों के खेल में 58/7 से आगे नहीं बढ़ सकी। सुपरस्टार्स के लिए माधवी बिधूड़ी ने नौ रन देकर सर्वाधिक दो विकेट झटके, जबकि दिशा नागर, तनीषा सिंह और हिमाक्षी चौधरी ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।