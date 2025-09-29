Patrika LogoSwitch to English

एशिया कप खत्म, कल से शुरू हो रहा है महिला वनडे वर्ल्ड कप, जानें कब, कहां और कैसे देखें भारतीय टीम के मैच

महिला वर्ल्ड कप 2025 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Sep 29, 2025

भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (Photo - Women World cup 2025 official site)

Women’s ODI World Cup 2025 Live streaming: महिला वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत कल यानि 30 सितंबर से होने जा रही है। भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में किसी भी प्रकार का ग्रुप चरण नहीं रखा गया है। सभी टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट के तहत सात-सात मुकाबले खेलेंगी। लीग चरण के अंत में अंकतालिका की शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और उसके बाद सेमीफाइनल की विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे फ्री में मुक़ाबले देख सकते हैं।

Women’s World Cup 2025: कब और किसके बीच खेला जाएगा महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला मुक़ाबला?
Women’s World Cup 2025 का पहला मुक़ाबला भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार यानि 30 सितम्बर को खेला जाएगा।

Women’s World Cup 2025: कहां खेला जाएगा महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला मुक़ाबला?
भारत और श्रीलंका के बीच यह मुक़ाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

Women’s World Cup 2025: कब शुरू होगा महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला मुक़ाबला?
भारत और श्रीलंका मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 2.30 बजे होगा।

Women’s World Cup 2025: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा महिला वर्ल्ड कप 2025 टूर्नामेंट?
महिला वर्ल्ड कप 2025 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

Women’s World Cup 2025: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस टूर्नामेंट की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।

Women’s World Cup 2025: फ्री में कैसे देख सकते हैं भारत के मैच?
भारत के मैच आप DD स्पोर्ट्स में फ्री में देख सकते हैं।

Published on:

29 Sept 2025 09:57 am

