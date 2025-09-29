एशिया कप खत्म, कल से शुरू हो रहा है महिला वनडे वर्ल्ड कप, जानें कब, कहां और कैसे देखें भारतीय टीम के मैच

Women’s ODI World Cup 2025 Live streaming: महिला वर्ल्ड कप 2025 की शुरुआत कल यानि 30 सितंबर से होने जा रही है। भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में किसी भी प्रकार का ग्रुप चरण नहीं रखा गया है। सभी टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट के तहत सात-सात मुकाबले खेलेंगी। लीग चरण के अंत में अंकतालिका की शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी और उसके बाद सेमीफाइनल की विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे फ्री में मुक़ाबले देख सकते हैं।