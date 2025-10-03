Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ENGW vs SAW: वूमेंस वर्ल्डकप में आज होगा रोमाचंक मुकाबला, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें होंगी आमने सामने

ENGW vs SAW: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड का सामना साउथ अफ्रीका से होगा। दोनों टीमें अब तक 46 वनडे खेल चुकी हैं। जानें किस टीम का पलड़ा भारी है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 03, 2025

England Women's Cricket Team

इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

England Women's vs South Africa Women's: इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच शुक्रवार को महिला विश्व कप 2025 का चौथा मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही देश इस मैच के साथ अपने अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह मुकाबला गुवाहाटी के बारसापरा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। इस मुकाबले में इंग्लैंड को एमी जोन्स और नेट साइवर-ब्रंट से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन और लिन्सी स्मिथ विपक्षी टीम को परेशान कर सकती हैं।

वहीं, दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी खेमे को ताजमिन ब्रित्स और लौरा वोल्वार्ड्ट से बल्लेबाजी में उम्मीदें हैं। गेंदबाजी में नॉनकुलुलेको म्लाबा और नादिन डी क्लार्क इंग्लिश खिलाड़ियों को परेशान कर सकती हैं। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच इस मैच के लिए नई पिच का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, स्पिन गेंदबाजों का इस्तेमाल देखा जा सकता है। गुवाहाटी में बारिश के कारण इंग्लैंड का प्री-मैच प्रैक्टिस सेशन धुल गया था, जबकि साउथ अफ्रीका ने अपनी प्रैक्टिस दूधिया रोशनी में की। शुक्रवार को यहां बारिश की आशंका है।

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच साल 1997 से अब तक कुल 46 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। इंग्लैंड की टीम ने अब तक 35 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम सिर्फ 10 ही मैच जीत सकी। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच यह विश्व कप मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस आधा घंटे पहले होगा। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर उपलब्ध होगी।

इंग्लैंड की महिला टीम

टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), हीथर नाइट, सोफिया डंकले, डेनिएल व्याट-हॉज, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन फाइलर, लॉरेन बेल, एम अर्लॉट, सारा ग्लेन, एलिस कैप्सी और एम्मा लंब।

साउथ अफ्रीका की महिला टीम

लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रित्स, एनेरी डर्कसेन, मारिजैन कप्प, ऐनी बॉश, सिनालो जाफ्ता (विकेटीकपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबांगा खाका, मसबत क्लास, नॉनकुलुलेको म्लाबा, सुने लुस, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगसे और कराबो मेसो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

03 Oct 2025 12:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ENGW vs SAW: वूमेंस वर्ल्डकप में आज होगा रोमाचंक मुकाबला, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें होंगी आमने सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

केएल राहुल ने 9 साल बाद भारतीय सरजमीं पर ठोका शतक, कपिल देव-विजय मांजरेकर की लिस्ट में हुए शामिल

KL Rahul
क्रिकेट

अश्विन के साथ बाबर और रिजवान को भी नहीं मिले खरीदार, फखर-नसीम की लगी लौटरी, जानें कितने मे बिके

ILT20 R Ashwin Goes Unsold
क्रिकेट

रणजी चैंपियन के सामने रेस्ट ऑफ इंडिया का बुरा हाल, रजत पाटीदार से हार टालने की उम्मीद

South Zone vs Central Zone Final Highlights
क्रिकेट

टीम इंडिया की राह में रोड़ा बनेंगी ये टीमें, मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए अब तक इन 17 टीमों को मिला टिकट

Team Qualified for T20 World Cup 2026
क्रिकेट

अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, पूर्व कप्तान ने इस वजह बताया था कश्मीर को भारत से अलग

sana mir
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.