ENGW vs SAW: वूमेंस वर्ल्डकप में आज होगा रोमाचंक मुकाबला, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें होंगी आमने सामने

इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच साल 1997 से अब तक कुल 46 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। इंग्लैंड की टीम ने अब तक 35 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम सिर्फ 10 ही मैच जीत सकी। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच यह विश्व कप मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टॉस आधा घंटे पहले होगा। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप पर उपलब्ध होगी।